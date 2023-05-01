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Имя Роберта Рождественского прочно ассоциируется со временем так называемой хрущевской оттепели. Сотрудничать с поэтом мечтали многие композиторы, особенно армянские.

Арно Бабаджанян

Знакомство композитора Арно Бабаджаняна и певца Муслима Магомаева произошло, когда первому было уже 40, а другому едва исполнилось 19, но они не чувствовали возрастных преград. Начался поиск поэта, способного усилить их творческий тандем, и в 1964 году они познакомились с Робертом Рождественским.

Бабаджанян - знаток классической музыки и автор академических произведений – был впечатлен тем, как Рожественский мог легко обыграть любой его творческий замысел. Писавший довольно серьезную музыку композитор всякий раз удивлялся тому, как изначально сложный мотив, который едва ли мог стать популярным шлягером, благодаря стихам Рождественского, преображался в народную мелодию, не теряя при этом строгости содержания. Так была написана песня "Свадьба" (1971), ставшая праздничным хитом всего СССР, а также "Благодарю тебя", "Чертово колесо", "Встреча", "Судьба, "Королева красоты", "Не спеши", "Ожидание", "Ноктюрн".

Пусть с тобой все время будет свет моей любви, Зов моей любви, боль моей любви! Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи. Счастливо живи всегда.

Микаэл Таривердиев

Знакомство автора 132 саундтреков к советским и российским фильмам с поэтом-шестидесятником произошло на съемках 12-серийного телефильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой. Душевная поэзия Рождественского, уводившая в далекие миры и заставлявшая сопереживать героям, оказалась близка Микаэлу Таривердиеву, который всегда сторонился кричащих мотивов в творчестве. Музыка в картине Лиозновой получилась пронизанной тонким психологизмом. Большая часть песен (их должно было быть 12, по числу серий), написанных в соавторстве, не прозвучала в конечной версии кинофильма, но ставшая хитом "Песня о далекой Родине" придала картине глубину и объемность.

Я прошу: хоть ненадолго, Боль моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком Ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому…

Алексей Экимян

"Не надо печалиться", – напевал весь Советский Союз. Но исходный текст, к которому Экимян писал мелодию, был совершенно иным. В 1975 году генерал-майор милиции Алексей Экимян уже был в отставке, всецело посвятил тебя музыке и показал песню Роберту Рождественскому. Вопреки ожиданиям, поэт воздержался от комментариев, но уходя, прихватил с собой ноты Экимяна. Буквально через пару дней на столе у композитора лежали стихи Рождественского, которые и вошли в историю – хит "Самоцветрв" запела вся страна.

Не надо печалиться, вся жизнь впереди, Вся жизнь впереди, надейся и жди!

Георгий Мовсесян

Композитор Георгий Мовсесян много импровизировал и еще больше подготовил аранжировок для чужих песен. Он сотрудничал со многими поэтами, но особенно продуктивно - с Рождественским: "Начало", "Мы – армия народа", "Мои года – мое богатство". Роберт Рождественский всегда готов был выслушать мнение Мовсесяна, что-то исправить, переписать, в то время как другие поэты зачастую не хотели изменять свои тексты. Так родились "Встреча", "Бессонница", "Добро пожаловать в Москву, Олимпиада!", "Монолог шофера" "Я считаю, мне везет" и "Свет вечного огня", "Родимая земля".

Земля моих отцов. Земля родных людей. Любовь моя, забота и награда. Наверно, земли есть и краше, и теплей, Наверно, есть. Но мне других не надо.