Галина Коновалова - актриса из Баку

Александр Клемент

Актриса Галина Коновалова прожила 98 лет и до самой старости демонстрировала несгибаемый характер, оставаясь полной сил и оптимизма. Она родилась в Баку 1 августа 1916 года, а ушла из жизни 21 сентября 2014 года, всего за два года до столетнего юбилея.

Причем только два последних месяца своей жизни Галина Львовна не служила в театре, а еще в июне она летала в Нью-Йорк на гастроли со своим театром.

В 1934 году Коновалова поступила в училище при театре им. Вахтангова, а в 1938 была принята в труппу самого театра, в котором прослужила почти 80 лет. В молодости Коновалова играла небольшие роли, новые грани ее таланта раскрылись в 90 лет. В ответ на жалобы молодых коллег, сокрушавшихся, что у них к 30 годам нет главных ролей, актриса иронично замечала:

Я до 90 лет ничего особенного не играла.

Годы войны Коновалова провела в эвакуации в Омске, где она выжила во многом благодаря самоотверженности мужа, актера Владимира Осенева. Театр был для этой семейной пары жизнью. Владимир Осенев умер в 1977 году на прямо на театральной сцене. После его смерти Галина Коновалова практически перестала есть и пить, попала в больницу, из которой вышла с весом 40 кг, но благодаря жизнелюбию и силе воли, сумела вернуться к жизни.

Коновалова была остра на язык и даже свой творческий вечер сумела превратить в веселое действо, сопровождая каждую хвалебную оду в свой адрес ироничными репликами. А в конце раскрыла секрет своего творческого долголетия, сказав, что на протяжении всей жизни у нее был возлюбленный, который ее всегда поддерживал и никогда не отпускал – это театр имени Вахтангова.

Незадолго до смерти, уже находясь в больнице, актриса продолжала диктовать материалы для своей книги, в которую вошли воспоминания о легендарных актерах.