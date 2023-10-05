Вестник Кавказа

Эра Савельева - оператор из Баку

Александр Клемент
Эра Савельева - оператор из Баку
Профессия оператора считается сугубо мужской, выдающихся операторов-женщин не так уж много. Одна из них – уроженка Баку Эра Савельева, снимавшая “Балладу о солдате”.

Этот фильм Григория Чухрая считается вершиной раннего периода оттепели конца 1950-х. Его изобразительное решение – концентрация приемов и мотивов, которые мы видели в “Весне на Заречной улице” и “Летят журавли”.

Эра Савельвева также была оператором фильма “Наш дом” Василия Пронина, и в этой работе особенно чувствуется легкость и живописность ее стиля.

В отношении технической подкованности Савельева могла дать фору многим коллегам-мужчинам: в ее арсенале было несколько оригинальных операторских приемов собственной конструкции, позволивших ей добиться еще большего раскрепощения камеры, которое стало в оттепельном кино одним из главных средств выразительности.

Эра Савельева родилась 6 июля 1913 года в Баку. В 1936 году окончила операторский факультет ВГИКа. Была ассистентом оператора, вторым оператором у своего учителя оператора Бориса Волчека на картинах «Ленин в 1918 году», «Ленин в Октябре», «Мечта». В 1942 году стала его сооператором-постановщиком, сняв фильмы «Убийцы выходят на дорогу» и «Во имя Родины» (режиссера Пудовкина) и фильм «Человек №217» (режиссера Ромма).

В 1978 году выступила в роли режиссера и сценариста фильма «Старомодная комедия» с Алисой Фрейндлих и Игорем Владимировым в главных ролях.

Также Савельева снимала фильмы:

  • «Воскресение»
  • «Во имя Родины»
  • «Человек, которого я люблю»
  • «Большой аттракцион».
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