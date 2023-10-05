Вероника Дударова из Баку - первая в СССР женщина-дирижер

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Большие симфонические оркестры Вероника Дударова возглавляла в течение 50 лет, за творческое долголетие дирижер была включена в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем о том, как она начала заниматься музыкой в Баку, продолжила образование в Ленинграде и Москве, какими оркестрами руководила, а также о том, почему Дударову называли "железной Вероникой".

Бакинское музыкальное детство

Вероника Дударова родилась в Баку в осетинской семье. Ее отец - Асламбек Дударов - окончил Петербургский технологический институт, получил диплом инженера и начал работать на нефтепромыслах в Баку. Музыкой Вероника занималась сначала дома: уже в три года на слух подбирала мелодии на рояле. Вместе с родителями девочка ходила на все спектакля в оперном театре, однако ее не интересовало "красочное действо", которое происходило на сцене.

Положив руки на перила, я закрывала глаза. Я слушала только музыку

- рассказывала Дударова.

В шесть лет она начала учиться игре на фортепиано в Детской музыкальной школе для одаренных детей при Азербайджанской государственной консерватории. По воспоминаниям Дударовой, интерес к дирижированию в ней пробудил венгерский дирижер и педагог Стефан Штрассер, который в конце 1920-х - середине 1930-х работал в Баку и занимался с талантливыми детьми. Маэстро не только преподавал им теорию музыки, основы гармонии и дирижирования, но и приводил своих учеников на оркестровые репетиции. Первое впечатление от оркестра Дударова описывала так:

Увидела много разных инструментов, которые своим звучанием и создают музыку. Тогда я поняла, что музыка - это оркестр, и я хочу быть в этой музыке главной.

Учеба в Ленинграде

Начало 1930-х дирижер называла "тяжелыми временами" для семьи: умерли две ее старшие сестры, был арестован и репрессирован отец. Вместе с мамой Вероника переехала в Ленинград, где жили близкие родственники. Тогда же, чтобы история семьи не повлияла на будущее девочки, мама изменила ее отчество на Борисовна.

В 1933-1937 годах Дударова училась в музыкальном училище при Ленинградской государственной консерватории, по классу фортепиано занималась у Павла Серебрякова. Однако "этот музыкальный инструмент я никогда не любила, для меня в нем простора недоставало", признавалась Дударова. Кроме того, в консерватории она посещала занятия по симфоническому дирижированию в классе профессора Александра Гаука.

Московская консерватория

Переехав в 1937 году в столицу, Дударова выступала как пианист-концертмейстер и училась на подготовительном отделении Московской государственной консерватории у Бориса Берлина. Именно этот педагог в 1939 году посоветовал ей поступать на дирижерский факультет. В то время профессия дирижера считалась исключительно мужской - и не только в Советском Союзе. Бывали, правда, редкие исключения. Так, известная французская пианистка и композитор Надя Буланже как дирижер дебютировала весной 1912 года в городе Ла-Рош-сюр-Йоне, чуть позже дирижировала уже в Париже, а потом в Лондоне, Вашингтоне и других городах США. А скрипачка Жанна Эврар в 1930 году создала в Париже женский струнный оркестр и много лет руководила им. В том же 1930-м в качестве дирижера дебютировала американская пианистка Антония Брико.

Тем не менее появление Дударовой среди поступающих удивило членов приемной комиссии, в составе которой был профессор Московской консерватории Лео Гинзбург и другие известные дирижеры. На вопрос, почему она решила выбрать именно эту специальность, абитуриентка ответила: "Я слышу музыку исключительно от оркестра. Лучше всего - от симфонического". Успешно поступив на дирижерский, она училась сначала у Гинзбурга, а потом - у Николая Аносова. Занятия в консерватории были прерваны войной и отъездом преподавателей, однако сама Дударова осталась в Москве.

Когда началась дирижерская карьера Дударовой?

В 1944 году в столицу из эвакуации вернулся Центральный детский театр, с его небольшим оркестром она и дебютировала как дирижер. В 1945-1946 годах Дударова была дирижером-ассистентом Оперной студии при Московской консерватории, а в 1947-м начала работать с симфоническим оркестром Московской областной филармонии - туда бывшую ученицу пригласил главный дирижер коллектива Николай Аносов.

Какими оркестрами руководила Дударова?

С симфоническим оркестром Московской областной филармонии, позже ставшим Московским государственным академическим симфоническим оркестром, творческая жизнь Дударовой была связана многие десятилетия. С 1960 по 1989 год она являлась его главным дирижером и художественным руководителем, оркестр так и называли - "дударовский". Вместе с этим коллективом выступали Мстислав Ростропович, Леонид Коган, Владимир Спиваков, Фархад Бадалбейли, Лиана Исакадзе и другие известные музыканты. В ноябре 1972 года МГАСО под руководством Дударовой впервые отправился на зарубежные гастроли: дал девять концертов в Польше. Потом были выступления в ГДР, Чехословакии, Венгрии, Японии, Иране, Турции, Испании, Швеции, Мексике, Перу, на Кубе и в других странах.

В 1991 году народная артистка СССР создала новый коллектив - Государственный симфонический оркестр России и стала его главным дирижером и художественным руководителем. Вскоре и этот оркестр стали называть "дударовским", он приобрел популярность не только в России, но и за рубежом.

За сильный характер и яркий творческий темперамент Дударову называли "железной Вероникой" и "огненным дирижером". Об уместности этих эпитетов позволяет судить такой случай из ее жизни. В октябре 1994 года, за четыре дня до праздничного концерта в честь 220-летия присоединения Осетии к России и 210-летия основания Владикавказа, дирижер сломала ногу. Чтобы не отменять выступление, она попросила сделать обезболивание, соорудить на сцене подставку для гипса и вынести ее туда вместе с дирижерским пультом, пока занавес еще не поднят. Так Дударова и провела юбилейный концерт во Владикавказе.

В начале 2003 года на должность главного дирижера оркестра она пригласила Павла Сорокина, но осталась художественным руководителем и даже дирижировала на концерте по случаю собственного 90-летия. Дударова вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная женщина-дирижер, руководившая большими симфоническими оркестрами более 50 лет. На вопрос о секрете своего долголетия, она отвечала: "Секрета нет. Это от Бога, от природы. А еще колоссальная тяга всегда и ко всему. Я не могу прожить день зря, ничего не узнав и не сделав".

Дударова скончалась 15 января 2009 года в Москве на 93-м году жизни и была похоронена на Троекуровском кладбище. После ее смерти закончилась история Государственного симфонического оркестра России - его объединили с Российским национальным оркестром.