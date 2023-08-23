За дирижерским пультом Александр Рахбари

© Фото: Мариинский театр

Иранский дирижер и композитор Али Рахбари своей жизнью и творчеством объединяет Запад и Восток. Он родился в Иране, учился в Австрии, сотрудничал более чем со 120 оркестрами. Рассказываем об учебе Рахбари в Венской академии музыки, работе с Гербертом фон Караяном и о том, как маэстро стал приглашенным дирижером Мариинки.

Учеба в Иране

Али Рахбари родился в иранском городе Варамине, в пять лет начал играть на скрипке, в тринадцать сочинил первые произведения для хора и продирижировал ими. После окончания Национальной консерватории в Тегеране он выиграл стипендию министерства культуры Ирана и получил возможность учиться композиции за рубежом - становиться дирижером Рахбари тогда не планировал. Молодой музыкант хотел поехать в Москву, потому что многие его преподаватели были из Советского Союза.

Но так получилось, что мне тогда сделали австрийскую визу, и я отправился в Вену

- рассказывает дирижер.

Рахбари в Вене

В 1971 году он окончил Венскую академию музыки и исполнительских искусств по классу композиции у профессора Готфрида фон Айнема, в 1974-м - по классу дирижирования, занимался под руководством профессора Ханса Сваровски, школу которого прошли Клаудио Аббадо, Марис Янсонс, Зубин Мета и другие всемирно известные дирижеры. Вскоре дирижирование стало главным профессиональным занятием Рахбари.

Когда мне исполнилось 24 года, я дирижировал исполнением моей музыки в Концертхаусе в Вене, а также произведениями Бетховена и Мендельсона. Этот оркестр сразу же пригласил меня на следующий сезон, чтобы дирижировать исполнением классической музыки. И я это приглашение принял

- вспоминает Рахбари.

Рахбари-дирижер

В 1974 году, через несколько месяцев после возвращения в Иран, 26-летний маэстро возглавил Национальную консерваторию. Кроме того, вместе с молодыми иранскими музыкантами он создал оркестр Jeunesse Musicale, стал его музыкальным руководителем и постоянным дирижером, а также сотрудничал с другими оркестрами.

В 1977 году Рахбари вернулся в Европу, одержал победу на международном конкурсе молодых дирижеров в Безансоне, а в 1978-м стал обладателем второй премии международного конкурса в Женеве. За этими успехами последовали предложения о сотрудничестве с разными оркестрами. Одно из них было особенно важным для маэстро - он ассистировал Герберту фон Караяну, дирижировавшему Берлинским филармоническим оркестром на Зальцбургском фестивале в 1980 году.

В первой половине 1980-х Рахбари бглавным был приглашенным дирижером Чешского филармонического оркестра, в 1985 году за работу с этим коллективом был отмечен медалью Дворжака. В 1988-1996 годах он возглавлял оркестр Бельгийского радио и телевидения, затем - Загребский филармонический оркестр и камерный оркестр "Виртуозы Праги", а в 2000-2004 годах руководил симфоническим оркестром Малаги.

Дирижера называют рекордсменом по числу концертов с разными оркестрами мира - он выступал более чем со 120 коллективами, работал со многими знаменитыми музыкантами, в числе которых Мстислав Ростропович и Леонид Коган.

В 1997 году на летнем фестивале искусств в австрийском городе Брегенце Рахбари собрал 60 иранских музыкантов, живущих в разных странах Запада, и создал Персидский международный филармонический оркестр.

За три недели плодотворного сотрудничества нам удалось сыграть и осуществить записи "Шехеразады" Римского-Корсакова, скрипичного концерта Хачатуряна и даже моего собственного скрипичного концерта Nohe Khan (имя, отсылающее к обозначению певца на религиозных церемониях), созданного в возрасте девятнадцати лет, а через четыре года удостоенного приза Венской академии музыки

- рассказывает дирижер.

Рахбари-композитор

Говоря о своих сочинениях, композитор всегда напоминает, что академической музыке обучался в Вене, но в детстве и юности изучал персидскую музыку:

Моя музыка - полноценное смешение этих двух музыкальных традиций - восточной и западной. Как и я сам.

Рахбари - автор цикла симфонических поэм "Моя мать Персия", оркестровой "Музыки в защиту прав человека", 10 пьес для оркестра и мужского хора "Фламандская сила", многих других произведений. Одно из недавних сочинений - симфоническая поэма для тенора, хора и оркестра "Так говорил Заратустра Спитама". По словам композитора, в Европе о древнеиранском пророке знают благодаря книге Фридриха Ницше "Так говорил Заратустра", под впечатлением от которой Рихард Штраус написал одноименную симфоническую поэму. Ее Рахбари называет прекрасной, отмечая при этом, что "к Заратустре это отношения не имеет". Композитору хотелось показать, "кто такой настоящий Заратустра", создать произведение на его текст, переосмыслив образ пророка, представленный в произведениях Ницше и Штрауса. Однако раньше "не хватало смелости - я был молод, а имена Ницше и Штрауса были слишком известными", поясняет он. Свою симфоническую поэму "Так говорил Заратустра Спитама" Рахбари вместе с Загребским филармоническим оркестром впервые исполнил в столице Хорватии в марте прошлого года, а в сентябре в Мариинском театре состоялась российская премьера. И в Загребе, и в Петербурге сольную партию спел тенор Реза Фекри.

Мариинский театр

В Мариинском маэстро дебютировал в июле 2022 года - на концерте в рамках международного фестиваля "Звезды белых ночей" продирижировал 5-й симфонией Дмитрия Шостаковича и симфонической сюитой Николая Римского-Корсакова "Шехеразада". После этого Валерий Гергиев, с которым Рахбари давно был знаком, предложил ему стать приглашенным дирижером Мариинского театра. В своих программах маэстро старается сочетать музыку композиторов Запада и Востока. Две такие программы он представил в январе нынешнего года. В первой прозвучали 4-я симфония Петра Чайковского и концерт для скрипки с оркестром "1001 ночь в гареме" современного турецкого композитора Фазыла Сая, сольную партию в котором сыграл азербайджанский скрипач Эльвин Ходжа Ганиев. Во второй программе были исполнены "Симфонические танцы" современного таджикского композитора Толибхона Шахиди и симфония "Манфред" Чайковского.