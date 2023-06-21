За дирижерским пультом Тимур Зангиев

Дирижерская карьера Тимура Зангиева в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко началась, когда ему было 18 лет. Сейчас маэстро выступает в разных странах, в его репертуаре более 40 оперных и балетных спектаклей и множество симфонических программ. Когда состоялся дебют Зангиева, как складывается его карьера - расскажем в этом материале.

Детство в Москве и Владикавказе

Тимур Зангиев родился 27 января 1994 года в Москве. Абсолютный слух у мальчика обнаружили очень рано, и в три года он стал петь в хоре детской музыкальной школы имени Лядова, концертмейстером в которой была его мама - Инна Олеговна. В четыре года Тимур начал играть на скрипке, а через полгода поступил на подготовительное отделение детской музыкальной школы имени Шопена. Потом семья переехала во Владикавказ, и мальчик поступил в музыкальную школу при училище искусств имени Валерия Гергиева.

Дирижерский дебют в семь лет

В тот год школа отмечала юбилей, организаторы концерта, посвященного этому событию, хотели показать преемственность поколений. Согласно их замыслу, взрослый дирижер должен был передать свою палочку какому-нибудь ученику. Выбор пал на Тимура. Предполагалось, что он будет просто имитировать жесты дирижера, а из-за кулис руководить оркестром и хором будут два профессионала. Тимур немного позанимался с педагогом Тамерланом Хосроевым, выяснилось, что мальчик свободно ориентируется в оркестровой партитуре, обладает отличной музыкальной памятью, поэтому помощь из-за кулис не потребовалась. Концерт, в начале которого он еще играл на скрипке, прошел вполне успешно.

После выступления ко мне подошли и спросили, понравилось ли мне дирижировать. Я сказал, что да, и таким образом эксперимент начался

- рассказывает Зангиев.

Следующие пять лет Тимур занимался дирижированием с Хосроевым, который научил его "правильно вести себя с оркестром, правильно общаться с музыкантами".

В ноябре 2004 года мальчик принял участие в детском международном фестивале искусств "Кинотаврик" в Сочи. Там он выступал на одной сцене с Валерием Гергиевым.

Валерий Абисалович следил за мной буквально с первых выступлений. Позже неоднократно приглашал дирижировать своим оркестром Мариинского театра. Это огромная честь. Да и мой переезд в Москву стал возможен не без его помощи

- говорит дирижер.

Учеба в Москве

В 2005 году семья Тимура вернулась в Москву, он окончил детскую музыкальную школу Академического музыкального колледжа при Московской консерватории, а потом и сам колледж. Кроме скрипки Зангиев учился играть и на других музыкальных инструментах.

На фортепиано я учился, прежде всего, чтобы самому читать с листа партитуры. И этим я увлекся с восьми лет, как некоторые мои сверстники обычными книжками. Полтора года я занимался на трубе, потом на кларнете - все с той же целью, лучше подготовиться к профессии дирижера

- отмечает Зангиев.

Все эти годы Тимур продолжал заниматься симфоническим дирижированием с Анатолием Левиным, которого он считает своим главным наставником в профессии. В 2011 году Зангиев поступил на дирижерский факультет Московской консерватории, занимался в классе Геннадия Рождественского. К этому времени он уже имел опыт выступлений с Государственным академическим камерным оркестром России, оркестрами "Виртуозы Москвы" и "Новая Россия", а в октябре 2009 года на концерте, посвященном 150-летию осетинского поэта Коста Хетагурова, в Большом театре дирижировал оркестром Мариинского театра. Обучение в консерватории Зангиев сочетал с участием в международных музыкальных фестивалях "Дни высокой музыки" в Самаре, "Дебюсси и его время" в Москве, фестивале Элисо Вирсаладзе в Телави.

Театр Станиславского и Немировича-Данченко

В апреле 2012 года 18-летний студент прошел конкурс на должность дирижера-ассистента Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Феликс Павлович Коробов, главный дирижер театра, очевидно, что-то разглядел во мне, поверил в меня

- говорит Зангиев.

В сентябре он был принят в театр и уже в декабре встал за дирижерский пульт, заменив заболевшего Коробова.

Это было очень ответственно. Да еще сам Геннадий Николаевич Рождественский присутствовал на премьере

- вспоминает Зангиев, который с 2015 года является штатным дирижером театра.

Другие театры

23 сентября 2017 года, в день открытия I международного Кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ", в Национальном государственном театре оперы и балета Северной Осетии состоялось концертное исполнение оперы "Тоска" Пуччини. Главные партии в спектакле исполнили известная певица, народная артистка Северной Осетии Мария Гулегина, солисты Мариинского Ахмед Агади и Алексей Марков. А за пульт симфонического оркестра Мариинского театра в тот вечер встал Тимур Зангиев.

В июне 2019 года он дебютировал в Большом театре - дирижировал премьерой балетов "Симфония до мажор" на музыку Бизе и "Парижское веселье" на музыку Оффенбаха. Дебют в миланском театре Ла Скала состоялся в марте 2022 года - Зангиев дирижировал "Пиковой дамой" Чайковского. В мае прошлого года маэстро впервые выступил в Михайловском театре, а в конце июня стал его главным приглашенным дирижером. Его дебютом в Мюнхенской Штаатсопер в январе нынешнего года стал "Евгений Онегин" Чайковского.

Всего в репертуаре заслуженного артиста Северной Осетии более 40 оперных и балетных спектаклей и множество симфонических программ, которые он исполняет с ведущими российскими оркестрами.

Преподавание

Несмотря на напряженный график, дирижер находит время для преподавания в мастерской, которую Александр Титель, художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, и Игорь Ясулович ведут на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Поначалу вел вокальный ансамбль, а ближе к выпуску ставил с ребятами дипломные спектакли

- рассказывает Зангиев.

Выпускные постановки опер "Орфей и Эвридика" Глюка и "Тайный брак" Чимарозы шли на Малой сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Так получилось, что в моей жизни все складывалось правильно и благополучно. Этакая смесь везения и удачи - мне в нужный момент попадались нужные люди на пути, обстоятельства складывались в нужную пользу. Дорога вела меня быстро и прямо

- говорит о своей творческой судьбе Зангиев.