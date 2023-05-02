За дирижерским пультом Валерий Гергиев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня дирижеру, многолетнему художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву исполняется 70 лет. 12 января нынешнего года он уже отметил одну знаменательную дату - 45-летие своего дебюта за дирижерским пультом Мариинского, а юбилей маэстро встречает в Петербурге, где вечером состоится гала-концерт, посвященный 10-летию Мариинского-2.

Детство

Валерий Гергиев родился и раннее детство провел в Москве.

Если не ошибаюсь, квартировали мы в районе Добрынинской, в памяти о том периоде почти ничего не осталось

- рассказывает дирижер.

Его отец Абисал Гергиев был кадровым офицером, в 1958 году вышел в отставку. После этого семья приехала в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ), где и вырос будущий дирижер. В детстве он увлекался футболом.

Это была совершенно неистребимая страсть. Мог с утра до ночи гонять по двору хоть мяч, хоть консервную банку

- вспоминает маэстро.

Интерес к музыке появился благодаря маме, которая "сумела добиться нужного результата без криков, давления и скандалов". А еще на гастроли в Орджоникидзе приезжали Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович, и их концерты произвели на Гергиева огромное впечатление.

Услышав, увидев этих музыкантов, я понял, что буду заниматься музыкой всю жизнь

- говорит Гергиев.

Учеба в Орджоникидзе

Гергиев окончил музыкальную школу № 1 имени Чайковского, а потом - музыкальное училище.

Мне невероятно повезло с первыми педагогами. Зарема Лолаева с семи лет учила игре на фортепиано, а Анатолий Брискин в пятнадцать начал знакомить с азами дирижирования

- рассказывает маэстро.

Встречу с Брискиным, выпускником фортепианного и дирижерского факультетов Ленинградской консерватории, он называет главным и решающим моментом в своей профессиональной судьбе:

Благодаря ему я стал понимать, в чем сила музыки вообще и симфонической в частности

В Ленинграде

В 1972 году Гергиев поступил в Ленинградскую консерваторию в класс дирижирования профессора Ильи Мусина, у которого учился и Брискин. Среди других его известных воспитанников - Юрий Темирканов, Ялчин Адигезалов, Одиссей Димитриади, Джемал Далгат. Еще студентом, в 1976 году, Гергиев получил первую премию IV всесоюзного конкурса дирижеров в Москве, а в следующем году стал лауреатом международного конкурса молодых дирижеров, организованного фондом Герберта фон Караяна, в Берлине.

Кировский театр

В 1977 году выпускник консерватории был приглашен в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени Кирова на должность ассистента главного дирижера и художественного руководителя, которым в то время был Юрий Темирканов. Дирижерским дебютом Гергиева в театре 12 января 1978 года стала опера "Война и мир" Прокофьева. В том же году в его репертуаре появились балет "Ромео и Джульетта" Прокофьева, оперы "Мазепа" Чайковского и "Трубадур" Верди. В 1981-1985 годах, продолжая работать в Ленинграде, музыкант руководил Государственным симфоническим оркестром Армении.

В 1988 году Гергиев был избран музыкальным руководителем Кировского театра. На его сцене маэстро начал проводить большие фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. Так, в 1989 году фестиваль был посвящен 150-летию Мусоргского, в 1990-м - 150-летию Чайковского, в 1991-м - 100-летию Прокофьева. Эта традиция продолжается и в XXI веке.

Симфонический оркестр Мариинского под управлением Гергиева постоянно осваивает новые оперные и балетные партитуры, а также пополняет симфонический репертуар. В его творческом активе - все симфонии Брамса и Бетховена, Чайковского и Шостаковича, Прокофьева и Сибелиуса, сочинения Берлиоза, Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Мессиана, Щедрина, Уствольской, Канчели и многих других композиторов разных эпох и стилей.

Мариинский

В январе 1992 года театру было возвращено его историческое название - Мариинский.

Нынешний Мариинский театр по праву считается преемником и продолжателем традиций Кировского. Достаточно сказать, что в советские времена определение Kirov ballet служило синонимом совершенства

- напоминает дирижер.

В 1996 году он стал художественным руководителем и директором Мариинского, возглавив оркестр, оперную и балетную труппы.

Для нас даже 1990-е годы оказались плодотворными и успешными. Инстинктивно я попытался тогда создать из театра некий Ватикан, мини-государство со своим уставом

- рассказывает Гергиев.

В тот период необходимо было "сохранить труппу, выжить", и "эту задачу решить удалось".

Видимо, из меня вышел неплохой кризис-менеджер

- говорит он.

Благодаря энергии и организаторским способностям худрука в 2006 году в Мариинском был открыт Концертный зал, в 2013-м у театра появилась вторая сцена (Мариинский-2). В январе 2016 года заработал филиал во Владивостоке - Приморская сцена, а в апреле 2017 года - во Владикавказе. Кроме того, в 1998 году была создана Академия молодых оперных певцов - стажерская труппа при Мариинском театре. Там начинающие вокалисты получают возможность профессионально совершенствоваться и готовиться к работе на большой сцене.

Пасхальный фестиваль

Гергиев - основатель и руководитель многих музыкальных фестивалей, самым известным является ежегодный Московский Пасхальный фестиваль. Впервые он состоялся в российской столице в мае 2002 года, постепенно география фестиваля стала расширяться. Нынешний, XXII фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая в Москве, Твери, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, многих других российских городах.

О профессии дирижера

О своей профессии Гергиев говорит так:

Мы не боги, а слуги. Композитора, оркестра, слушателя.

И еще вспоминает слова профессора Мусина:

Дирижирование - это трудно. Особенно первые семьдесят лет.

Свой юбилей маэстро отметит гала-концертом в Петербурге, посвященном 10-летию Мариинского-2. В этот вечер на его сцене выступят Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева, Денис Мацуев, Алексей Марков, Михаил Петренко и другие известные исполнители, а также хор и симфонический оркестр Мариинского театра.