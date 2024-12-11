Турпоток в Ставрополь вырос в прошлом году

На 10% больше туристов посетили Ставрополь в прошлом году по сравнению с 2023 годом. В наступившем году планируется открыть в краевой столице информационный центр для туристов.

Поток туристов в Ставрополь вырос в прошлом году относительно позапрошлого, рассказали в городской администрации.

"Туристическая привлекательность Ставрополя растет"

– мэрия

Власти города уточнили, что в целом за 2024 год в Ставрополе побывали свыше 180 тыс гостей, которые на время пребывания в городе останавливались в отелях и гостиницах, а также хостелах.

Показатель, добавили в администрации, почти на 10% выше, чем годом ранее. В позапрошлом году Ставрополь посетили 164 тыс туристов.

Как рассказал мэр Иван Ульянченко, в наступившем году в краевой столице откроется туристический информационный центр, который будет заниматься разработкой современных экскурсий.

Ранее сегодня стало известно, что Железноводск принял за прошлый год 9,5 тыс туристов.