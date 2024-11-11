Вестник Кавказа

Когда будет принято решение об авиарейсах в Александрию и Эль-Дабаа?

Когда будет принято решение об авиарейсах в Александрию и Эль-Дабаа?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские авиакомпании могут запустить рейсы в крупные египетские города Александрия и Эль-Дабаа – окончательное решение по этому поводу будет принято в первом квартале начавшегося года, после того, как российские специалисты оценят уровень безопасности в их аэропортах.

Будут ли открыты авиарейсы еще в два города в Египте – Александрию и Эль-Дабаа – станет известно после первого квартала, рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, до этого времени планируется визит туда представителей российских авиавластей и силовиков, в ходе поездки российские специалисты оценят уровень безопасности в соответствующих воздушных гаванях.

"И я думаю, что уже по окончании первого квартала будет понимание перспектив начала полетов туда"

– Ядров

Глава авиационного ведомства добавил, что с российской стороны был оценен настрой туристических и авиакомпаний, и оказалось, что новые направления были бы перспективны для них.

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