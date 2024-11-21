Вестник Кавказа

Чартеры полетят из России на средиземноморский курорт Египта

Чартеры полетят из России на средиземноморский курорт Египта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году могут быть запущены чартерные рейсы между Москвой и курортом Эль-Аламейн в Египте. Курорт расположен на берегу Средиземного моря.

Чартеры на курорт Египта Эль-Аламейн на Средиземном море следующим летом году быть запущены из российской столицы.

"У этого курорта большие перспективы на российском рынке. Очень красивое побережье, классные пляжи с лазурным морем и белым песком, которые напоминают Мальдивы"

– генеральный директор российского туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов

Климат на средиземноморье Египта отличается от климата на курортах Красного моря, там можно с комфортом отдыхать в летние месяцы, температура держится на 7 градусов ниже, чем в Анталье в Турции. По словам Рубцова, в Эль-Аламейне есть два отеля сети Rixos "все включено", третий Rixos будет открыт в этом месяце и разместится в бывшей летней резиденции короля Фарука, также гостей ждут гостиницы других сетей. Курорт удачно расположен, что открывает возможности для экскурсионного туризма в Александрию и окрестности.

"Я считаю, что в летнем сезоне 2025 года Эль-Аламейн имеет все шансы стать новой звездой среди зарубежных направлений у российских туристов"

– Рубцов

Ожидается, что самолеты на курорт на Средиземном море будет летать по два раза в неделю. В случае запуска, это будет первый прямой рейс на курорт Эль-Аламейн из России.

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