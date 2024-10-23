Отдых в Египте лидирует по бронированиям на зиму

Египет стал самым популярным туристическим направлением в России на ближайшую зиму, сообщают туроператоры. Это направление оказалось хотя и недешевым, но самым бюджетным.

Большинство россиян, выбирая направление для отдыха за границей этой зимой, выбрали Египет, передает РСТ.

По данным Coral Travel, именно Египет занимает первое место в рейтинге зарубежных направлений на зиму 2024-2025: его доля в общем объеме продаж составляет более трети. На втором месте с небольшим отрывом ОАЭ (30%), далее следуют Таиланд, Турция и Россия.

"Египет пользуется хорошим спросом благодаря сильно выросшему предложению премиальных отелей, прежде всего сети Rixos"

– директор по продажам Вероника Филиппова

По ее словам, эксперты ожидают, что популярность отдыха в Египте в течение зимы вырастет еще больше.

В свою очередь, представитель агентства "Пафос-Тур" (Санкт-Петербург) Анна Саитова назвала Египет наиболее бюджетным, хотя и недешевым направлением для зарубежного отдыха: отдых в отелях 5* в Египте обходится на 20% дешевле, чем в ОАЭ.

Директор московской сети турагентств "Аква-Тур" Софья Демидова подтвердила лидерство Египта среди зимних зарубежных направлений. Она назвала и причины такой тенденции: это широкий выбор рейсов, причем в том числе из разных регионов России, увеличение количества отелей, в том числе премиальной сети Rixos.