5 самых невероятных находок в египетских пирамидах

На территории Египта более сотни пирамид. Раскопки там все еще продолжаются, поэтому археологи обнаруживают периодически новые находки, иногда очень странные. Расскажем о пяти самых удивительных находках, сделанных в египетских пирамидах.

Хотя многие туристы знают лишь о пирамидах Гизы, величественные каменные усыпальницы пирамидальной формы строили по всему региону, от Верхнего Египта в южных пустынях Куша (современный Судан) до Нижнего Египта на севере у дельты Нила. Путешественники со всего мира и теперь приезжают к пирамидам и древнеегипетским храмам, чтобы увидеть масштаб и почувствовать величие одной из главных цивилизаций Древнего мира.

Гимн каннибалов

Что : гимн о фараоне, который поедал богов, чтобы воскреснуть

: гимн о фараоне, который поедал богов, чтобы воскреснуть Где: Саккара, Нижний Египет

Саккара, Нижний Египет Когда: 2400 год до н. э.

2400 год до н. э. Почему: текст о пожирающем богов фараоне не похож ни на что другое, когда-либо найденное в пирамидах

Построенная во время правления V династии пирамида Униса - это небольшой, но значимый пример архитектуры и культуры Древнего царства. Унис был одним из первых фараонов, при котором стены пирамид внутри начали покрывать текстами, ставшими древнейшим произведением египетской религиозной литературы Древнего Египта. "Тексты пирамид" стали настоящей сокровищницей для археологов, желающих понять религию Древнего царства. Причем эти тексты восходят к еще более древним временам. Самый загадочный из этих текстов - это "Гимн каннибалов", найденный в пирамиде Униса, который рассказывает о смерти фараона и его воскрешении. Чтобы воскреснуть после смерти, Унас разрывает и пожирает богов по частям, надеясь получить их силу, причем в гимне это передано в подробностях.

"Большая пустота"

Что : странное помещение, скрытое в пирамиде Хеопса, в 2024 году все еще остается для ученых загадкой

: странное помещение, скрытое в пирамиде Хеопса, в 2024 году все еще остается для ученых загадкой Где : Гиза

: Гиза Когда: примерно 2600 год до н. э.

примерно 2600 год до н. э. Почему: археологи пока не раскрыли тайну его предназначения

В глубине Великой пирамиды Гизы была обнаружена весьма необычная находка. Международная группа ученых просканировала пирамиду Хеопса методом мюонной томографии еще в 2017 году. Во время анализа результатов исследования было найдено 30-метровое пространство над Большой галереей. Из-за внушительного размера и неизвестного предназначения скрытую полость назвали "Большой пустотой". В 2023 году были проведены новые исследования, которые пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, но даже сняв галерею на видео тончайшим эндоскопом, археологи не смогли понять, что должно было там находиться. Пока что известно лишь то, что в это помещение нога человека не ступала более 4500 лет.

Первое имя домашнего питомца

Что: погребальная табличка с именем любимой дворцовой собаки

погребальная табличка с именем любимой дворцовой собаки Где: некрополь Гизы

некрополь Гизы Когда : до 2280 года до н. э.

: до 2280 года до н. э. Почему: это первый домашний питомец, имя которой точно известно ученым

В некрополе Гизы был найден камень с иероглифами, повествующий о первом домашнем животном, имя которого осталось в истории. Пес по имени Абутью жил при дворце более 4 тысяч лет назад. При жизни Абутью настолько любили, что по приказу фараона была проведена пышная погребальная церемония и принесены такие дары как благовония, ладан, особый гроб и тонкое полотно. В тексте даже указывается порода собаки - "тесем", как египтяне называли борзых. Гробница, содержащая погребальный камень с именем пса, расположена на западе от пирамиды Хеопса. При этом мумия пса пока не была найдена.

Папирусы Абусира

Что : собрание папирусов, рассказывающее о повседневной жизни древних жрецов

: собрание папирусов, рассказывающее о повседневной жизни древних жрецов Где: примерно 2500 год до н. э.

примерно 2500 год до н. э. Когда : Абусир эль-Мелек

: Абусир эль-Мелек Почему: эти папирусы подробно описывают религиозные обязанности погребальных жрецов Древнего царства

Пирамида Нефериркара, построенная в 2477-2467 годах до н. э., известна египтологам не только благодаря быстро ушедшему в прошлое ступенчатому дизайну, но и уникальной находкой внутри. Находкой, сделанной внутри самой высокой пирамиды V династии, были Абусирские папирусы - фрагменты папирусов, которые считаются одними из древнейших. Первую часть папирусов нашли в 1893 году во время незаконных раскопок, поэтому ценнейшие фрагменты попали на черный рынок. К настоящему моменту они находятся в музеях Каира, Парижа и Лондона. Эти папирусы очень важны для археологов, поскольку они подробно описывают повседневную деятельность погребальных жрецов V династии.

Бычьи кости

Что: в XIX веке в одной из пирамид Гизы нашли кости

в XIX веке в одной из пирамид Гизы нашли кости Где: плато Гиза

плато Гиза Когда : после 2570 г. до н. э.

: после 2570 г. до н. э. Почему: вместо останков фараона в гробнице фараона оказались кости быка

Пирамида Хефрена или Хафра, построенная около 2570 г. до н. э., известна как вторая по величине пирамида Гизы. Пирамида высотой 136 метров находится в тени славы пирамиды Хеопса, который был отцом Хефрена, но она не менее интересна и уступает высотой всего на 2 метра. Итальянский охотник за сокровищами в 1818 году обнаружил в гробнице кости, но позже оказалось, что останки не были человеческими, а скорее всего принадлежали быку. Никто не знает, почему эти кости были найдены в гробнице Хафра, но известно как минимум об одном проникновении в пирамиду в XII веке, тогда и был скорее всего взломан саркофаг.