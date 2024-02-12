Когда появился Древний Египет и что там было до пирамид?

К тому времени, когда были построены всем известные пирамиды, Древний Египет существовал уже много столетий. Расскажем, когда появилось государство Древнего Египта, где оно находилось, какой город был первой его столицей, когда Древний Египет перестал существовать и что египтяне строили до пирамид.

История Древнего Египта будоражит умы людей во всем мире с детства, но многие сохраняют интерес к этой теме на протяжении всей жизни. В XIX веке даже появилась наука египтология, охватывающая различные сферы, связанные с Древним Египтом, включая историю, археологию, искусство и многое другое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К моменту постройки пирамид Древний Египет уже существовал уже сотни лет, а другие египетские культуры существовали за тысячи лет до этого. Как и другие цивилизации Древний Египет не возник внезапно, когда были построены пирамиды, появлению предшествовал долгий процесс развития и объединения царств в долине Нила.

История Древнего Египта подразделяется на несколько крупных периодов:

доисторический

додинастический

династический

эллинистический.

Где находился Древний Египет?

Древнеегипетская цивилизация находилась на северо-востоке Африканского континента вдоль берегов реки Нил, Древний Египет тянулся от побережья Средиземного моря до первого порога Нила. Дальше уже шла территория нубийских царств, некоторые из которых, впрочем, периодически попадали в состав Египта в древности.

Интересно и расположение двух главных египетских государств, которые были объединены: Верхний Египет нужно искать внизу карты, а Нижний Египет занимал территорию в дельте Нила, начинаясь на берегу Средиземного моря. Дело в том, что Нил течет с юга на север.

Какой город был первой столицей Египетского царства?

Под Египетским царством подразумевается уже объединенный Египет. Объединение враждовавших двух египетских царств - Верхнего и Нижнего - произошло около 3000 года до н. э. Тогда же в южной части дельты Нила, на его западном берегу, была основана и первая общеегипетская столица Мемфис или Инбу-хедж. Выбор в пользу этого места для строительства города был сделан из-за удобного расположения на границе между двумя царствами. Мемфис оставался столицей при восьми династиях фараонов Древнего египетского царства, но даже после перемещения столицы, влияние этого города сохранялось.

Сейчас Мемфис как город не существует, он был окончательно разрушен в VII веке. Руины города находятся недалеко от современного Эль-Бадрашейна, также от Мемфиса остались самые величественные некрополи Египта - Саккара, Гиза, Абусир и Дахшур.

Что строили в Египте до пирамид?

До пирамид египтяне сначала строили для захоронений погребальные шахты, а во времена Раннего и Древнего царств сооружались гробницы (мастабы). Следующей ступенью было уже строительство пирамид, сначала ступенчатых, потом гладких.

Одно из главных мест в Египте, где еще можно обнаружить памятники, построенные до пирамид - это Абидос, расположенный в Верхнем Египте. Этот город появился примерно 7 тысяч лет назад – за тысячи лет до строительства пирамид. Тем не менее, большинство сохранившихся руин, которые можно там увидеть (например, храм фараона Сети I), были построены намного позже первых пирамид.

Одна из находок, которая намного старше египетских пирамид - это старейшая в мире пивоварня. Считается, что пивоварня была построена во времена правления фараона Нармера, который правил за сотни лет до строительства пирамид и был одним из тех, кто объединил Верхний и Нижний Египет.

Хотя некоторые руины, предшествовавшие пирамидам, все-таки сохранились, они не особенно впечатляют туристов и интересны в основном лишь ученым. Например, недалеко от Абидоса находится древнейший некрополь Египта Умм-эль-Кааб.

Когда перестал существовать Древний Египет?

С момента объединения к 3100 г. до н. э. и до вторжения Александра Македонского в 332 году до н. э. Древний Египет оказывал огромное влияние на соседние государства. С приходом Македонского в Египте началась эллинистическая эра и расцвет Александрии. А с превращением Египта в провинцию Римской империи в 30 году до н. э. заканчивается история Древнего Египта и начинается новый, уже римский, период, которому на смену придет Византия, Сасанидская империя, Арабский халифат, Османская империя, после который идет новейший период истории Египта.