Самые известные египетские боги 

Боги и богини древних египтян были неотъемлемой частью жизни цивилизации на протяжении более трех тысяч лет. Все боги в Древнем Египте имели имена, особенные черты характера и отвечали за определенные сферы деятельности. О самых известных египетских богах рассказываем в этом материале.

Египетский пантеон насчитывает более двух тысяч божеств, одни из которых почитались во всем Древнем Египте, а другие ассоциировались с определенным регионом или даже ритуалом.

Осирис

Осирис - бог Подземного царства, символизировал смерть и воскрешение в Древнем Египте. Имя ”Осирис” означает ”могущественный”. Бог Осирис отвечал за ежегодный разлив Нила, без которого ведение сельского хозяйства и процветание цивилизации Древнего мира было невозможным.

Осирис, царь Египта, был жестоко убит собственным братом, Сетом, который разрезал его на части и разбросал по всему Египту. Горюющая жена и сестра Осириса, Исида, собрала части его тела и оживила мужа, благодаря чему у них родился сын - Гор. После рождения сына Осирис навечно отправился в Подземное царство, чтобы вершить Суд Осириса: взвешивать души людей и определять их дальнейшую судьбу.

Зачастую Осириса изображали в образе мумифицированного фараона, что символизировало смерть, с зеленой или черной кожей - как символ плодородной земли. Осирис был настолько популярен, что жители Древнего Египта стремились быть похороненными в городе Абидос, у храма Осириса.

Ра

Ра - бог Солнца в древнеегипетском городе Гелиополь, чей культ распространился на весь Египет, и к середине III тыс. до н.э. Ра стал самым популярным богом. Ра — бог-создатель. В египетской мифологии он возник одним из первых. Ра создал Землю, Рай и Подземное царство, а также всех богов и создания, населяющие все три мира. Ра проходил по небу днем, неся на своих плечах солнце, а ночью путешествовал по Подземному царству. Многие египетские фараоны пытались убедить своих подданных, что они являются воплощением бога Ра на земле, создавая в честь него величественные храмы. Даже когда в Древнем Египте начал набирать популярность бог Амон, позиции Ра не пошатнулись: Ра и Амон были соединены в одного высшего бога - Амона-Ра.

Ра изображали в виде мужчины с головой сапсана или сокола, украшенной солнечным диском с коброй. Пирамиды в Гизе, возведенные фараонами Древнего Царства, построены так, что их углы указывают на Храм Ра в Гелиополе.

Амон

Амон - бог солнца и воздуха. Популярность Амон приобрел в период Нового Царства - в середине II тыс. до н.э. Изначально Амону молились, как богу воздуха в Фивах, но после военной победы правителей Фив (Луксора) над захватчиками, ему стали поклоняться и как богу солнца по всему Египту. Ко времени расцвета Нового Царства поклонение Амону-Ра фактически представляло собой монотеизм.

Бога Амон-Ра изображали в образе мужчины с красной, голубой или даже черной кожей с короной шути (из двух страусиных перьев) на голове. В правой руке он держит крест анх, символизирующий жизнь, а в левой - скипетр, символизирующий власть. Иногда Амона-Ра изображали сидящим на троне. Один из храмов в Карнаке посвящен богу Амону-Ра.

Исида

Исида - богиня Луны и защитница женщин. Самая могущественная и популярная богиня Египта. Она ассоциировалась практически со всеми аспектами человеческой жизни и со временем стала почитаться, как высшее божество. Мать богов заботилась о других богах не меньше, чем о людях. Ее египетское имя ”Исида” означает ”Богиня трона”. Она заботилась не только о живых, но и о мертвых, помогая им в безопасности добраться до Рая.

Исиду зачастую изображали в образе прекрасной женщины в облегающем платье с иероглифом, обозначающим слово ”трон” над головой или солнечным диском в обрамлении коровьих рогов. Встречаются также изображения Исиды с раскрытыми крыльями, как у птицы.

После того как Александр Великий завоевал Египет в III веке до н.э. культ Исиды дошел до Греции, а затем и до Рима. Во время Римской империи Исиде молились по всей территории государства - от Британии до Анатолии. Культ Исиды в IV-VI веках конкурировал с новой религией - христианством. Верования, связанные с культом Исиды, со временем были воплощены в христианстве: изображение Девы Марии с младенцем Иисусом на руках - прямая отсылка к Исиде и ее сыну Гору.

Храм Филе в Асуане, перенесенный на 500 метров дальше в 1970-х годах, чтобы избежать подтопления из-за Асуанской плотины, был возведен в честь богини Исиды.

Хатхор

Хатхор - богиня материнства, одна из самых популярных и важных божеств Древнего Египта наряду с Исидой. Хатхор - дочь Ра и в некоторых интерпретациях жена Гора.

Она была ниспослана на землю Ра, чтобы уничтожить человечество за его грехи, но другие боги убедили Ра отменить приказ. Ра напоил Хатхор пивом в городе Дендера - центре культа богини - где она уснула. Проснулась Хатхор уже доброжелательной богиней, ставшей покровительницей радости, вдохновения, веселья, любви и женщин. Те женщины, которым предстояло рожать, молились Хатхор.

Изображалась Хатхор в образе коровы или женщины с коровьей головой, а также женщины с солнечным диском на голове, обрамленном рогами. Позднее ее черты переняла богиня Исида. Греки связали Хатхор с Афродитой. Храм Хатхор по сей день сохранился в Дендере.