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Джинны во всех своих формах и видах - неотъемлемая часть исламской культуры, литературы и поэзии. История человечества в исламе начинается с того, как джинн, Иблис, отказывается преклониться перед Адамом. Кто такие джинны, откуда они родом, где живут и что могут - рассказываем в этом материале.

Кто такие джинны?

Джинны - это духи, которые могут менять форму, а сотворены они из огня и воздуха. Само слово ”джинн” происходит от арабского ”джа-на-на”, что означает ”прятаться, скрываться”. Человек не видит джиннов, потому что они живут в параллельном мире - аль-Гаибе. Джинны обладают сознанием, волей и могут принимать решения. Джинны стали вдохновением для классических арабских поэтов первого тысячелетия и для студии ”Дисней” в начале 1990-х годов. Исламские богословы говорят, что джинна невозможно понять. По своей природе джинны ни хорошие, ни плохие, но они могут влиять на людей.

Как появились джинны

Сложно сказать, откуда родом джинны, поскольку их происхождение - загадка. Арабы-язычники поклонялись джиннам задолго до появления ислама, считая бесплотных духов мастерами определенных ремесел и повелителями стихий. Древние арабы верили, что джинны могут сделать почву плодородной. В арабской мифологии джинны всегда населяли землю, и даже когда-то правили планетой, одержав победу над другими формами жизни: Хиннами - существами из воздуха, и Биннами - существами из воды.

Джинны в исламской традиции

В исламской традиции джинны, получив контроль над землей, вместо того, чтобы обеспечить мир, начали разрушать планету, и с небес были ниспосланы ангелы из чистого света, чтобы дать отпор плохим джиннам. Когда ангелы одержали победу, джинны рассредоточились по всей земле, а некоторые их них были взяты в плен и отправлены на небеса для исправления. Одним из таких джиннов был Иблис.

В Коране есть целая глава, сура, под названием ”Аль-Джинн”, посвященная джиннам. В целом, святая для мусульман книга неоднократно напоминает о том, что спасение предлагается всем - и джиннам, и людям. В исламской традиции не все джинны считаются шайтанами - злыми духами. Некоторые из них помогают людям, хотя общение с джиннами и не поощряется.

Кто такой Иблис?

Иблис - один из самых известных джиннов, который будучи усердным в учении, был приближен к Аллаху. Из-за своей гордыни он отказался преклониться перед Адамом, и был изгнан с небес. С тех пор началось его противостояние с Аллахом и людьми. Исламский богослов IX века Имам Муслим утверждает, что у Иблиса, которого также называют Азазелем, пятеро детей, хотя кто их мать доподлинно не известно. Каждый из пятерых детей Иблиса может стать причиной определенных бед:

Тир или Табер может спровоцировать физические травмы.

Сут или Мисут распространяет ложь

Залмбур поощрает бесчестное ведение дел

Авар провоцирует людей на измену

Дасим проникает в дома людей и вызывает разногласия в семьях, особенно между мужем и женой.

Благословляющий джинн, Барельеф с северной стены дворца царя Саргона II в Ассирии (ныне Хорсабад в Ираке)

Хорошие джинны

Несмотря на то, что большинство людей воспринимает джиннов как опасных существ, в исламе есть джинны, которые живут мирно бок о бок с людьми в невидимом пространстве. Считается, что именно джинны помогали строить величайшие сооружения в истории человечества, например, пирамиды и храм Соломона. В Коране царь Соломон, известный как пророк Сулейман, умел контролировать джиннов и благодаря их силе и трудолюбию смог построить свой великий храм.

Где живут джинны?

Джинны, над которыми одержали верх ангелы, распространились по всем уголкам земли, выбрав себе для жизни наиболее удаленные и труднодоступные места: острова, пещеры и леса. В арабских сказках эти джинны представлены существами, которые, притаившись, поджидают путников, а затем их истязают. Некоторые джинны построили себе дома в руинах древних цивилизаций, как, например, в Мадаин-Салихе на территории Саудовской Аравии, через который, как считается, пророк Мухаммед спешил поскорее перебраться, чтобы не встреться с джинном, и в Ираме - уничтоженном городе в Омане. В местах, где, предположительно, живут джинны, мусульманам предписывается читать определенные молитвы для защиты.

Могут ли джинны вселяться в людей?

Однозначного ответа на это вопрос нет. Одни исламские богословы утверждают, что да, другие, что нет. Есть те, кто винят джиннов в таких заболеваниях, как, в частности, эпилепсия и биполярное расстройство личности. Суфии и мистики могут изгонять джиннов с помощью экстатической музыки и медицинских банок.

Существуют ли джинны?

Существуют ли джинны и в какой именно форме - вопрос открытый. Некоторые мусульмане говорят, что джинны - метафора человеческих пороков, другие утверждают, что отказ верить в джиннов - оскорбление для ислама. Так или иначе, джинны - неотъемлемая часть как древней, так и современной культуры.