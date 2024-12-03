Вестник Кавказа

Катание с горки травмировало женщину в Архызе

Катание с горки травмировало женщину в Архызе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зимние забавы обернулись травмой спины для женщины в Карачаево-Черкесии. Она пострадала катаясь на ледянке. ЧП случилось неподалеку от поселка Архыз – помощь ей оказали спасатели.

Решившей покататься с горы на новогодних праздниках женщине понадобилась помощь врачей в КЧР, рассказали в МЧС РФ.

По данным ведомства, местом событий стала местность у поселка Архыз. Там женщина 53 лет каталась на ледянке. В какой-то момент она упала, причем неудачно – получив травму спины.

Спасатели добрались до пострадавшей и на месте оказали ей первую помощь. Затем женщину доставили со склона горы Пшиш в поселок Романтик. Там ее уже ожидали врачи.

Как правильно кататься на ледянке?

В МЧС также рассказали об основных правилах безопасного катания на ледянке.

  • Развлекаться таким образом можно только в специально оборудованных для катания местах.
  • Склон должен быть свободным – человек, дерево или столб могут стать опасными препятствиями.
  • Нельзя ложиться на ледянку или подгибать ноги под себя.
  • Летя с горы вниз, нужно пытаться удерживать равновесие.
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