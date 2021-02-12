Алисе Фрейндлих - 90

Сегодня 90-летний юбилей отметает Алиса Фрейндлих, одна из самых известных, почитаемых и любимых актрис. Расскажем о ее жизни и работах в театре и кино.

Есть одна ошибка, в которой я не устаю раскаиваться. Три четверти жизни я думала, что всё еще впереди. Эта такая глупость — думать, что все еще впереди. Это чревато потерей времени, впечатлений

- Алиса Фрейндлих.

Она родилась актриса в 1934 году в Ленинграде в семье профессиональных театральных деятелей. Отец Бруно Фрейндлих был режиссером, а мать Ксения — актрисой. После развода родителей Алису воспитали мать и бабушка Шарлотта, мать Бруно Фрейндлиха.

© Фото: commons wikimedia

Бабушка Шарлотта, немка по происхождению, прививала внучке железную дисциплину, что оказалось бесценным в дни блокады Ленинграда 1941-1942 годов.

Она получала по карточкам хлеб на всю семью, складывала его в шкаф с массивной дверцей, запирала на ключ и строго по часам выдавала по крошечному кусочку

- актриса.

Блокадное детство наложило на характер Алисы Фрейндлих отпечаток: маленькая, хрупкая женщина на сцене театра силой своего таланта просто завораживала зрителя своей силой.

Окончив Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского, в 1957 году Фрейндлих поступает в труппу Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, где в 1960 году режиссер Игорь Владимиров поставил пьесу «Время любить». Одну из главных ролей в спектакле — роль Маши играет Алиса Фрейндлих. По воспоминаниям современников спектакль «вызвал сильнейший натиск на билетные кассы». Маша в исполнении Фрейндлих запомнилась зрителю обаятельной, уверенной в себе, шутливой и озорной певуньей. Уже тогда у нее было приятное меццо-сопрано.

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В 1961 году Фрейндлих поступила в Ленинградский академический театр имени Ленсовета. Там она служила 20 лет. Творческий процесс, объединивший актрису и главного режиссера и художественного руководителя театра Игоря Владимирова, привел их в свадьбе и рождению в 1968 году дочки Вари.

Игорь Петрович был старше меня на шестнадцать лет. Мне было интересно — я жадно, как губка, впитывала все, что он знал, умел, мог, чем был богат. Мне было, чему у него поучиться

- Алиса Фрейндлих.

Одной из самых ярких ролей Фрейндлих в театре Ленсовета был Малыш в спектакле «Малыш и Карлсон», на который специально приезжали из Москвы взрослые и дети.

Первые киноленты с участием Алисы Фрейндлих вышли в 1974 году:

мелодрама «Анна и Командор» режиссера Евгения Хринюка

музыкальная комедия «Соломенная шляпка» Леонида Квинихидзе

исторический фильм Элема Климова «Агония».

А всесоюзная популярность пришла после фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», вышедшего в 1977 году и до сих пор стоящего в сетке федеральных телеканалов в праздничные дни. Роль Калугиной стала украшением в творческой биографии актрисы. В ней она раскрыла весь свой богатый талант, а песни, которые Фрейндлих сама исполняет в фильме, до сих пор затрагивают души зрителей особой теплотой и тембром ее голоса.

© Фото: bdt.spb.ru

После триумфального «Служебного романа» Фрейндлих снялась в «Трех мушкетерах» в роли королевы Анны, а также в небольшой, но характерной роли в фильме Андрея Тарковского «Сталкер».

В 1981 году Фрейндлих развелась с Владимировым и ушла в Большой драматический театр Товстоногова, где и сегодня она остается ведущей актрисой.

© Фото: Presidential Press and Information Office/Creative Commons Attribution 4.0

Сейчас в Новом здании Российской национальной библиотеки в Петербурге открыта выставка к 90-летию Алисы Фрейндлих - лауреата трех Государственных премий Российской Федерации, народной артистки СССР (1981), лауреата Государственной премии имени К.С. Станиславского (1976), обладательницы нескольких кинопремий «Ника», а также многих высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит».

В экспозиции представлены книги и журналы из фондов библиотеки, посвященные творческому и жизненному пути актрисы, в частности:

книга прозаика Евгения Калмановского «Алиса Фрейндлих»

книга Марины Тимченко «Алиса Фрейндлих: очерк творчества»

книга театрального критика Ольги Егошиной «Первые сюжеты».

Выставка будет открыта до 30 декабря по адресу Московский пр.,165.