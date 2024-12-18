ЕАЭС отмечает 10-летие интеграции

Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента вступления в силу Договора о создании ЕАЭС. За это время по линии ЕЭК было подписано 80 меморандумов о взаимодействии.

Евразийский экономический союз за годы своего существования утвердился на международной арене в качестве надежного партнера. Об этом сказано в заявлении МИД России, сделанном по случаю 10 лет со дня вступления в силу Договора о создании ЕАЭС.

"Благодаря мерам, принятым в объединении, рынки стран ЕАЭС обеспечены необходимой продукцией, граждане Союза могут перемещаться, работать и получать соцобеспечение в любой стране "пятерки", для компаний созданы благоприятные условия для ведения внешнеэкономической деятельности"

– российское министерство

За годы существования организации были оформлено 80 меморандумов о сотрудничестве по линии ЕЭК.

Напомним, в прошлом году председателем ЕАЭС была Армения, с сегодняшнего дня оно перешло к Беларуси.