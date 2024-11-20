Вестник Кавказа

Раненый в шею мужчина проехал 30 км на фуре в Турции

Раненый в шею мужчина проехал 30 км на фуре в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина, получивший ножевое ранение, сел за руль и 30 км добирался до самой ближней станции отдыха. Сейчас потерпевший находится под наблюдением медиков.

В Турции мужчина с ножевым ранением преодолел 30 км на грузовике, чтобы добраться до ближайшей станции отдыха и обратиться к врачам. Об этом сообщают местные СМИ.

Установлено, что на водителя грузовика было свершено нападение на парковке в пригороде Стамбула.

Согласно предварительной информации, группа неизвестных в составе трех человек подошла к мужчине и начала требовать, чтобы он поделился с ними топливом. Получив отказ, злоумышленники начали бить его и ударили ножом в шею.

После этого потерпевший сел за руль и проехал за рулем три десятка километров до ближайшей станции отдыха. Оттуда он позвонил в скорую.
Мужчину отвезли в больницу. Ведутся поиски преступников.

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