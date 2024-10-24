В Акмолинской области похитили средства на строительство двух многоэтажек

Казахстанский чиновник вместе с руководством двух строительных фирм похитили 300 миллионов тенге, выделенных правительством на строительство двух многоэтажек для пострадавших в наводнении.

В Казахстане завершено расследование в отношении руководителей строительного отдела акимата Атбасарского района Акмолинской области и двух строительных компаний - ТОО "Престиж Строй 7" и "Фундаменталь", которые похитили свыше 300 млн тенге ($600 тыс), выделенных государством для возведения двух многоквартирных домов для переселения 200 семей из зоны подтопления в Атбасарском районе, говорится в официальном заявлении прокуратуры региона.

В ходе следствия было найдено и имущество, которым обзавелись воришки – это коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника и строительное оборудование, а также деньги на их банковских счетах – общая сумма похищенного превысила 335 млн тенге, передает "АиФ Казахстан".

В отношении подельников возбуждено уголовное дело по статье присвоение или растрата в особо крупном размере. Два его фигуранта заключены под стражу, третий находится под домашним арестом.

Окончательное решение об их наказании примет суд – известно лишь, что всем троим грозит до 12 лет за решеткой с последующей конфискацией имущества.