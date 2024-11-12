Похитители болтов чуть не пустили под откос поезд в Казахстане

Неизвестные злоумышленники похитили болты скрепления пути на перегоне участка железной дороги длиной в 500 метров, чем чуть не спровоцировали крушение железнодорожного состава.

На одном из перегонов железной дороги путевые обходчики государственной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 м, сообщает пресс-служба национальной железнодорожной компании.

Пропажа более 130 болтовых креплений рельсов к шпалам оказалась серьезной угрозой безопасности движения поездов, которая могла легко привести к схождению с рельсов и последующему крушению товарных или пассажирских вагонов, передает Sputnik Казахстан.

Железнодорожники сообщили о чрезвычайном происшествии сотрудникам ЛОВД (Линейное отделение внутренних дел), сейчас они занимаются расследованием ЧП. Дорожные службы КТЖ экстренно ввели на данном участке временное ограничение скорости поездов, которое будет действовать до устранения технических нарушений, говорится в сообщении.