Вестник Кавказа

Похитители болтов чуть не пустили под откос поезд в Казахстане

Похитители болтов чуть не пустили под откос поезд в Казахстане
© Фото: пресс-служба АО “НК “Қазақстан темір жолы“
Неизвестные злоумышленники похитили болты скрепления пути на перегоне участка железной дороги длиной в 500 метров, чем чуть не спровоцировали крушение железнодорожного состава.

На одном из перегонов железной дороги путевые обходчики государственной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 м, сообщает пресс-служба национальной железнодорожной компании.

Пропажа более 130 болтовых креплений рельсов к шпалам оказалась серьезной угрозой безопасности движения поездов, которая могла легко привести к схождению с рельсов и последующему крушению товарных или пассажирских вагонов, передает Sputnik Казахстан.

Железнодорожники сообщили о чрезвычайном происшествии сотрудникам ЛОВД (Линейное отделение внутренних дел), сейчас они занимаются расследованием ЧП. Дорожные службы КТЖ экстренно ввели на данном участке временное ограничение скорости поездов, которое будет действовать до устранения технических нарушений, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мать и сын погибли в страшном ДТП в Казахстане

Мать и сын погибли в страшном ДТП в Казахстане

Пассажиры сгоревшего самолета в Анталье получат компенсацию

Пассажиры сгоревшего самолета в Анталье получат компенсацию

ЧП с самолетом «Азимута» попало под уголовное расследование

ЧП с самолетом «Азимута» попало под уголовное расследование

В Анталье на 12 часов задержан рейс в Сочи

В Анталье на 12 часов задержан рейс в Сочи

Самолет &quot;Азимута&quot; загорелся при приземлении в Анталье

Самолет "Азимута" загорелся при приземлении в Анталье

Оппозиционные и провластные депутаты устроили потасовку в Турции

Оппозиционные и провластные депутаты устроили потасовку в Турции

Фура разорвала легковушку на юге Казахстана – есть жертвы

Фура разорвала легковушку на юге Казахстана – есть жертвы

В Турции перевернулся автобус, пострадали 30 человек

В Турции перевернулся автобус, пострадали 30 человек

Взрыв в бывшей мечети унес жизни трех человек в Казахстане

Взрыв в бывшей мечети унес жизни трех человек в Казахстане

Торговый центр полыхает в Измире

Торговый центр полыхает в Измире

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы