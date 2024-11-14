Первый грузовой поезд отправился из Баку в Китай

Грузовой состав отправился из Баку в китайский порт Сианя. Товары будут доставлены мультимодальным способом.

Первый грузовой поезд доставит товары из Баку в Китай, поведали "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что блок-поезд "Баку-Сиань" составлен из 62 40-футовых контейнеров. Груз будет доставлен мультимодальным способом через Казахстан в рамках Срединного коридора.

Подчеркивается, что китайская сторона уже отправила в Азербайджан по Срединному коридору 280 блок-поездов. Планируется, что в следующем году число таких поездов достигнет 1 тыс единиц.

Отметим, что ранее порт Махачкалы принял первую мультимодальную партию груза из Индии через Иран.