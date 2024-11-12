Единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов могут ввести в России

Глава российского государства поручил правительство проработать вопрос введения единого экзамена по русскому языку для иностранцев, желающих поступить в вуз. Данный экзамен может появиться уже в этом году.

В России может появиться единый стандартизированный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Представить предложению по введению такого экзамена поручил правительству президент РФ Владимир Путин.

В сообщении, размещенном на сайте Кремля, говорится о необходимость определить единые требования к уровню владения языком, который необходим для того, чтобы освоить образовательную программу.

Поручение должно быть выполнено до мая текущего года.