Вестник Кавказа

Стрельба произошла в ЖК в Алматы

Стрельба произошла в ЖК в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем в Алматы. Человек, личность которого пока не установлена, забежал в жилой комплекс и открыл огонь из оружия.

Преступление с использованием огнестрельного оружия было совершено сегодня в Алматы, предварительную информацию озвучили в местной полиции.

Сообщается, что некий мужчина, у которого было с собой оружие, ворвался в ЖК. Там он открыл огонь. При этом злоумышленник целился в двух человек.

Затем стрелок сумел сбежать. Его разыскивает полиция.

В каком состоянии находятся люди, оказавшиеся его жертвами, пока не сообщается.

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