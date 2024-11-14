Стрельба произошла в ЖК в Алматы

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем в Алматы. Человек, личность которого пока не установлена, забежал в жилой комплекс и открыл огонь из оружия.

Преступление с использованием огнестрельного оружия было совершено сегодня в Алматы, предварительную информацию озвучили в местной полиции.

Сообщается, что некий мужчина, у которого было с собой оружие, ворвался в ЖК. Там он открыл огонь. При этом злоумышленник целился в двух человек.

Затем стрелок сумел сбежать. Его разыскивает полиция.

В каком состоянии находятся люди, оказавшиеся его жертвами, пока не сообщается.