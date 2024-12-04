В Алматы тушили пожар в магазине жилого дома

Сегодня утром в казахстанском мегаполисе Алматы вспыхнул магазин на первом этаже высотного жилого дома, спасателям не только пришлось тушить пожар, но и эвакуировать жильцов дома.

Сегодня утром в Наурызбайском районе Алматы вспыхнул пожар в магазине на первом этаже жилой многоэтажки, огонь быстро охватил стеллажи, а весь подъезд окутался дымом.

Жителей пришлось срочно эвакуировать большая часть из них покинули здание самостоятельно, 30 жителей, в том числе четыре ребенка, вывели спасатели, передает Sputnik Казахстан.

"Утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице С.Жунисова. Силами МЧС по лестничному маршу было эвакуировано 30 жителей дома, с использованием спасательных колпаков было спасено 4 ребенка. Около 60 жителей вышли на улицу самостоятельно"

- МЧС Казахстана

Пожар огнеборцы потушили на развивающейся стадии, к счастью, обошлось без пострадавших, добавили в МЧС страны.