Похитители кабелей оставили без света центр Астаны

В столице Казахстана сегодня произошел курьезный случай с большими последствиями: неизвестные похитители подземного кабеля оставили без света центр Астаны, в том числе жилые и административные здания.

Центр столицы Казахстана сегодня вечером неожиданно погрузился во тьму – это произошло из-за того, что неизвестные пока воришки украли кабели на подстанции, без света остались шесть жилых комплексов в центре Левобережья Астаны и два административных здания.

"Сегодня на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии"

- энергокомпания "Астана РЭК"

На месте работают четыре оперативно-выездные бригады электриков компании, которые переключают питание абонентов на резервные источники, передает Sputnik Казахстан.

Также без электричества остаются 11 жилых комплексов и здание МИД страны.