Вестник Кавказа

Похитители кабелей оставили без света центр Астаны

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Казахстана сегодня произошел курьезный случай с большими последствиями: неизвестные похитители подземного кабеля оставили без света центр Астаны, в том числе жилые и административные здания.

Центр столицы Казахстана сегодня вечером неожиданно погрузился во тьму – это произошло из-за того, что неизвестные пока воришки украли кабели на подстанции, без света остались шесть жилых комплексов в центре Левобережья Астаны и два административных здания.

"Сегодня на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии"

- энергокомпания "Астана РЭК"

На месте работают четыре оперативно-выездные бригады электриков компании, которые переключают питание абонентов на резервные источники, передает Sputnik Казахстан.

Также без электричества остаются 11 жилых комплексов и здание МИД страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти Абхазии озвучили сумму на восстановление электросетей

Власти Абхазии озвучили сумму на восстановление электросетей

Газ может заменить электричество для Абхазии

Газ может заменить электричество для Абхазии

Абхазия оплатила ночной переток электричества из РФ до 17 декабря

Абхазия оплатила ночной переток электричества из РФ до 17 декабря

В Абхазии снова запустили Ингурскую ГЭС

В Абхазии снова запустили Ингурскую ГЭС

В Дагестане назревает коррупционный скандал

В Дагестане назревает коррупционный скандал

Санкции против Газпромбанка угрожают Турции

Санкции против Газпромбанка угрожают Турции

Заправки для электромобилей установили в Карачаево-Черкесии

Заправки для электромобилей установили в Карачаево-Черкесии

Абхазия удлиняет отключения электричества

Абхазия удлиняет отключения электричества

Отключение света в Абхазии может сократить уроки в школах

Отключение света в Абхазии может сократить уроки в школах

Отключения света в Абхазии выросли до шести часов в день

Отключения света в Абхазии выросли до шести часов в день

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы