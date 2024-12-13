Турецкий клуб нацелился на футболиста российского клуба

Бразильский защитник ФК "Краснодар" может перебраться в Турцию. В его услугах заинтересован "Трабзонспор", занимающий на данный момент 13-е место в турнирной таблице национального первенства.

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" Витору Тормену. Об этом пишет турецкая пресса.

"Трабзонспор" уже обратилось к российскому клубу с предложением о покупке бразильца за 3 млн евро.

Контракт 28-летнего игрока обороны с "Краснодаром" истекает через два года.

Статистика

В этом сезоне Витор провел за "Краснодар" 22 игры во всех соревнованиях. На его счету один забытый мяч и голевая передача.