Сборные России и Турции по футболу могут провести матч

Турецкие футболисты не прочь сыграть с российской сборной, информирует глава Минспорта РФ. Он заметил, что футбольные власти обеих стран прорабатывают данный вопрос.

Сборная России по футболу может провести игру с национальной командой Турции. Об этом заявил глава Минспорта РФ.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что футбольная федерация республики заинтересована в проведении данной встречи.

"Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция"

– глава министерства

В свою очередь Реджеп Ясакан, матч-агент ФИФА, занимающийся организацией игр сборной Турции, обратил внимание на то, что проведение встречи с подопечными Валерия Карпина пока невозможно из-за графика турецкой команды.

Напомним, предыдущая встреча сборных прошла осенью 2020 года в рамках Лиги наций. Победу тогда одержала турецкая команда (3:2).