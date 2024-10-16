Вестник Кавказа

Тренер сборной Грузии вошел в число лучших футбольных наставников года

Тренер сборной Грузии вошел в число лучших футбольных наставников года
© Фото: страница мэра Тбилиси Кахи Каладзе в социальных сетях
Француз Вилли Саньоль, под началом которого грузинская сборная пробилась в плей-офф чемпионата Европы, вошел в десятку лучших футбольных наставников года.

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль оказался в десятке лучших футбольных специалистов по итогам года. Рейтинг был сформирован экспертами IFFHS. 

Тренер привел грузинскую национальную команду к историческому успеху – 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. На пути к этому достижению грузинские футболисты добились впечатляющей победы над мощной Португалией. 

Отметим, что тренером года эксперты назвали Луиса де ла Фуэнте, который возглавил триумфальный поход испанской сборной за четвертым по счету кубком Европы. В тройку лучших коучей также вошли Лионель Скалони из Аргентины и Дидье Дешам из Франции.

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