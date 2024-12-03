Десятки тысяч фальшивых сумов нашли в Узбекистане

Узбекские правоохранители сумели не допустить попадания в оборот крупной суммы поддельных денег. Фальшивые купюры были напечатаны на принтере.

Пачки поддельных банкнот были найдены в ходе операции правоохранителей в центре Узбекистана, пишет УзА.

События имели место в Джизакской области. По итогам оперативных мероприятий удалось задержать трех жителей Ферганской области – мужчин 1980, 1983 и 1989 г.р., у которых были обнаружены и вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что задержанные вступили в сговор. Вместе они собирались продать почти 999 млн поддельных сумов (эквивалент $77,5 тыс). За фальшивки злоумышленники намеревались выручить $27,2 тыс.

Уже выяснилось, что подделки были в буквальном смысле напечатаны на принтере.

Взятые с поличным находятся под стражей. Двое из трех задержанных – рецидивисты, у них уже есть судимость.