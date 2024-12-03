Вестник Кавказа

Работу газовых заправок ограничат в Узбекистане

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Узбекистана предупредили автомобилистов об ограничениях, которые накладываются в ближайшее время на работу газозаправок. Причина – холодная погода и необходимость первоочередного снабжения газом домов и социальных объектов.

Сложности с получением газа для автомобилей могут возникнуть у жителей Узбекистана в ближайшее время, предупреждает Минэнерго страны.

В ведомстве напомнили, что в стране держится холодная погода, во время которой обычно растет потребление газа и электроэнергии. Это происходит и сейчас: по данным министерства, по сравнению с прошлой неделей жители стали потреблять на 20% больше газа и на 15% больше электричества.

При этом, обратили внимание в Минэнерго, приоритетные получатели газа – детсады, школы, вузы, медицинские учреждения, а также жилые дома.

Поэтому в ряде районов страны введены краткосрочные ограничения на работу газозаправок.

Детальную информацию об этих ограничениях будут распространять местные администрации.

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