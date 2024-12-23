Вестник Кавказа

Авиакомпания из ОАЭ возобновляет полеты в Минводы

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самолеты авиаперевозчика Flydubai снова будут летать из Дубая в Минводы. Ранее авиасообщение по данному направлению было прервано из-за авиакатастрофы в Актау.

С завтрашнего дня авиакомпания Flydubai возобновит рейсы Дубай – Минводы. Об этом рассказали в аэропорту Минвод.

"С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды"

– пресс-службы воздушной гавани

Напомним, авиаперевозчик из ОАЭ прервал авиасообщение с Минводами из-за крушения самолета AZAL, произошедшего в конце декабря в Актау. Выжить в авиакатастрофе смогли почти 30 человек.

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