Авиакомпания из ОАЭ возобновляет полеты в Минводы

Самолеты авиаперевозчика Flydubai снова будут летать из Дубая в Минводы. Ранее авиасообщение по данному направлению было прервано из-за авиакатастрофы в Актау.

С завтрашнего дня авиакомпания Flydubai возобновит рейсы Дубай – Минводы. Об этом рассказали в аэропорту Минвод.

"С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды"

– пресс-службы воздушной гавани

Напомним, авиаперевозчик из ОАЭ прервал авиасообщение с Минводами из-за крушения самолета AZAL, произошедшего в конце декабря в Актау. Выжить в авиакатастрофе смогли почти 30 человек.