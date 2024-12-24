Генпрокуратура Азербайджана рассказала о ходе следствия крушения самолета AZAL

О ходе расследования уголовного дела об авиакатастрофе самолета Азербайджанских авиалиний под Актау рассказали в Генпрокуратуре АР. Над установлением причин и обстоятельств трагедии работают специалисты из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по факту авиакатастрофы самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) радом с казахстанским Актау, продолжается. О его ходе рассказала Генпрокуратура Азербайджана.

«Генеральный прокурор Кямран Алиев со дня происшествия поддерживает интенсивные контакты с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым, генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, а также Генеральным прокурором Бразилии Пауло Гонетом»

- Генпрокуратура Азербайджана

Ведомство сообщило, что на месте трагедии провели работы опытные специалисты из Азербайджана, России, Казахстана и Бразилии. Азербайджанский генпрокурор поблагодарил казахстанского коллегу за помощь в установлении полных и объективных обстоятельств происшествия.

В ходе беседы с генпрокурором РФ Игорем Красновым Кямран Алиев отметил, что азербайджанские специалисты, направленные для расследования в столицу Чечни, получили всю необходимую поддержку с российской стороны. Он также подчеркнул важность проведения всестороннего и объективного расследования.

Глава СКР Александр Бастрыкин переговорил с генпрокурором Азербайджана по телефону и передал, что для расследования крушения самолета AZAL в Грозном была создана следственная группа, участники которой имеют большой опыт в расследовании происшествий в воздухе. Бастрыкин рассказал, что ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению виновных и дальнейшем наложении на них уголовной ответственности.

Генпрокуратура Азербайджана добавила, что будут постоянно оповещать общественность о ходе расследования трагедии под Актау, в которой погибли 38 человек.