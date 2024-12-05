В Иране убили дагестанского дальнобойщика

Иранская полиция спустя неделю раскрыла факт убийства под Астарой российского гражданина из Дагестана, водившего грузовики в Иран. Российские дипломаты взяли под собственный контроль расследование преступления, чтобы убийцы не остались безнаказанными.

Как рассказали в дипломатической миссии РФ в Исламской Республике Иран, неделю назад под Астарой (провинция Гилян) был убит российский гражданин, житель Дагестана, работавший водителем большегрузного транспорта.

Пока что об обстоятельствах убийства почти ничего не известного кроме того, что дагестанский дальнобойщик был расстрелян из огнестрельного оружия в пригородном парке. Не уточняется, почему в течение недели иранская сторона скрывала факт гибели россиянина.

Как пишет РИА Новости, российские дипломаты подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с иранскими правоохранителями для содействия эффективному расследованию убийства.

"Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на иранском погранпункте "Астара""

– посольство России в Иране

Также дипломаты соболезнуют родственникам и друзьям убитого гражданина РФ.