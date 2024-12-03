В Грузии были убиты четыре иностранца

Кровавую расправу устроили в Грузии - были застрелены четыре человека, всего они иностранные граждане. Полиция задержала двоих подозреваемых.

В городе Батуми были убиты четверо молодых иностранцев - причиной расправы стала месть.

Преступление было совершено 7 декабря, в квартире, которую снимали иностранцы, произошла стрельба. В результате четыре человека 19, 20, 24 и 27 лет были убиты. Полиция задержала двоих подозреваемых - 38 и 39 лет, также иностранных граждан. Они пытались скрыться и следовали на автомобиле по трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

У задержанных было изъято огнестрельное оружие, обойма, патроны.

Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, уточнили в МВД Грузии. Ведется расследование.