Оппозиция планирует убийства перед выборами президента Грузии

Противники правящей партии "Грузинская мечта" и ее курса намерены устроить провокации, так, чтобы на протестах погибли люди, предупредили в СГБ Грузии.

Радикалы от оппозиции хотят добиться того, чтобы на митингах в Тбилиси пролилась кровь, говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом – "обеспечив" наличие нескольких жертв – оппозиционеры собираются по возможности максимально обострить ситуацию в стране.

В СГБ уточнили, что соответствующие меры противники власти хотят реализовать на этой неделе, чтобы сорвать выборы президента, назначенные на субботу 14 декабря.

"Этими жертвами они попытаются усилить протестный заряд, поощрить радикальные настроения, которые, по их замыслу, должны перерасти в неконтролируемые процессы, в чем обвинят правительство"

– СГБ

В службе уточнили, что план будет воплощаться в жизнь при участии (в формате координации) спецслужб разных стран.

Перспективы протестов в Грузии

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, арсенал уловок провокаторов для масштабирования протестных акций в Грузии почти исчерпан. "У внутренних врагов грузинского руководства сейчас две проблемы. Во-первых, населению их протестные акции неинтересны. Люди в подавляющем большинстве не верят в "украденные выборы" и как минимум безразличны к решению "Грузинской мечты" зеркально ответить на приостановку Брюсселем переговоров по евроинтеграции. Обычным гражданам Грузии просто не против чего протестовать этой осенью, так как в их жизни ничего не изменилось в худшую сторону. Во-вторых, власть отвечает на правонарушения в ходе протестов жестко и аккуратно, то есть сама остается в рамках закона – оппозициям очень хотелось бы большей жестокости спецназа, но ее нет", - прежде всего сказал он.

"В представлении радикалов лучший способ сформировать массовое народное недовольство – спровоцировать власть на чрезмерное насилие. Не добившись своего ни по масштабам протестов, ни по кровопролитию, сейчас они будут идти по пути эскалации провокаций. Убийство кого-то из протестующих, чтобы затем тиражировать его тело как улику недопустимости правления "Грузинской мечты", выглядит вполне ожидаемым шагом. Нынешние протестные акции имеют такой фатальный для борьбы с властями недостаток, как несерьезность. Оппозиция хотела бы показать, что грузинский народ отвоевывает у узурпаторов свое демократическое государство, но все видят, что на самом деле праздная молодежь развлекается по ночам вандализмом, фейерверками и драками с правоохранителями, а народ к этим молодежным развлечениям никакого отношения не имеет. Убийство, по мнению провокаторов и их кураторов, устранит этот недостаток", - обратил внимание Андрей Петров.

"Однако можно быть уверенным в том, что и это преступление, на которое готова пойти грузинская оппозиция, либо ничего не изменит в политической ситуации, либо сыграет против врагов "Грузинской мечты". Позиции властей в Грузии крепки, они пользуются поддержкой большинства населения, и им будет легко убедить граждан в том, что убийство было подстроено оппозицией, тем более что саакашвилевцы славятся своей кровожадностью с начала нулевых, в то время как "Мечта" на протяжении 12 лет не занималась физическим устранением конкурентов. Преступление будет тщательно расследовано, и следствие выявит его истинных организаторов и исполнителей. Оппозиции скорее стоит не надеяться на "сакральную жертву", а опасаться, что гибель протестующего обернется против нее самой, побудит людей выйти на улицы с требованием положить уже конец антигосударственным действиям провокаторов и радикалов", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Уже само ожидание убийства негативно будет воздействовать на акции протеста, ведь никому не захочется умереть за неправое дело саакашвилевской оппозиции, даже за деньги. Многие, кто раньше выходил на ночные развлечения на проспекте Руставели, теперь задумаются, не лучше ли остаться дома, чтобы не превратиться в желанную для врагов "Мечты" человеческую потерю. Правоохранителям станет проще вычислять в поредевшей толпе и обезвреживать провокаторов. А в итоге акции, не получающие отклика в людских сердцах, затухнут по мере исчерпания средств и задержания организаторов беспорядков. Оппозиция не сдается, но ее борьба за власть уже проиграна – невозможно победить в демократическом государстве, когда нет народной поддержки. Никакие провокации в таких условиях не помогут", - заключил Андрей Петров.