Вестник Кавказа

ЕС создает искусственный кризис в Грузии – МИД

ЕС создает искусственный кризис в Грузии – МИД
© Фото: МИД Грузии
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский провели переговоры. По их итогам грузинская сторона предупредила Брюссель, что отношения должны быть основаны на взаимном уважении.

Встреча грузинского министра иностранных дел Маки Бочоришвили и посла ЕС Павла Герчинского прошла сегодня в Тбилиси, о ней рассказали в МИД Грузии.

В ходе встречи была озвучена позиция властей Грузии по перспективам евроинтеграции страны.

Прежде всего, была отмечена важность этого процесса для Грузии, однако было указано и на то, что Грузия намерена поддерживать с Евросоюзом отношения, основанные на взаимном уважении.

Было заявлено о приверженности Тбилиси соблюдению своих обязательств перед ЕС, а также о готовности Грузии принимать меры для того, что повысить готовность Грузии вступить в состав ЕС.

В то же время, было обращено внимание на то, что Брюссель должен объективно оценивать ситуацию, которая сложилась сейчас в Грузии.

В связи с этим Тбилиси выражает обеспокоенность политическими спекуляциями со стороны ЕС по парламентским выборами 26 октября. Что касается резолюций Европарламента, то они становятся причиной формирования в Грузии искусственного кризиса.

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