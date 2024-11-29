Еврокомиссия: безвиз может быть приостановлен для властей Грузии

В отчете Европейской комиссии говорится о том, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим для "определенной категории лиц" в Грузии.
Остановки безвиза для чиновников можно избежать, если Грузия последует следующим советам ЕК: обеспечит гражданам право на свободу собраний и выражения мнений, обеспечит неприкосновенность частной жизни, будет лучше бороться с коррупцией, отменит законы об "иноагентах" и о семейных ценностях, обеспечит полное соблюдение прав представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Кроме того, Грузии следует ужесточить контроль на границе, чтобы решить проблемы нелегального пребывания граждан в страны ЕС и привести визовую политику в соответствие со списком третьих стран для ЕС, которым требуются визы.
Ранее сообщалось, что страны Балтики ввели визовые санкции против части руководства Грузии.