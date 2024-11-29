Еврокомиссия: безвиз может быть приостановлен для властей Грузии

"Определенная категория лиц" в Грузии может лишиться безвиза, сообщает ЕК. Чтобы этого не допустить, грузинские власти должны пересмотреть политику, в том числе отказаться от закона об "иноагентах".

В отчете Европейской комиссии говорится о том, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим для "определенной категории лиц" в Грузии.

Остановки безвиза для чиновников можно избежать, если Грузия последует следующим советам ЕК: обеспечит гражданам право на свободу собраний и выражения мнений, обеспечит неприкосновенность частной жизни, будет лучше бороться с коррупцией, отменит законы об "иноагентах" и о семейных ценностях, обеспечит полное соблюдение прав представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, Грузии следует ужесточить контроль на границе, чтобы решить проблемы нелегального пребывания граждан в страны ЕС и привести визовую политику в соответствие со списком третьих стран для ЕС, которым требуются визы.

Ранее сообщалось, что страны Балтики ввели визовые санкции против части руководства Грузии.