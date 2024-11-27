Наказание за похищение невесты ужесточат в Казахстане

Казахстанские законодатели работают над ужесточением наказания за кражу невест, рассказал спикер Мажилиса. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал такие случаи "вопиющим мракобесием".

Мужчины, виновные в похищении невесты, скоро будут подвергаться более суровому наказанию в Казахстане, рассказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы Кошанов рассказал о том, как нижняя Палаты работает над законодательным обеспечением обозначенного главой государства курса реформ. Так, он отметил, что за время текущей сессии Мажилис одобрил и передал в Сенат (верхнюю палату) 31 закон, президент же подписал 15 законов.

"Во исполнение поручения Президента, данного на заседании Национального курултая в Атырау, депутатами готовятся поправки по ужесточению наказания за похищение невест"

– Акорда

Напомним, в марте 2024 года Касым-Жомарт Токаев резко осудил практику похищения невест, подчеркнул, что национальные традиции, которыми прикрываются похитители, на самом деле не имеют ничего общего с "вопиющем мракобесием", которое представляет собой воровство невесты. Глава государства указал, что такое преступление нельзя ничем оправдать.