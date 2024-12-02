Вестник Кавказа

Казахстан вышел на первое место в мире по продажам золота

Казахстан вышел на первое место в мире по продажам золота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Активные темпы продажи золота позволили Казахстану выйти на первое место в мире по общему объему экспорта драгметалла.

Казахстан вырвался в мировые лидеры по экспорту золота осенью этого года. Страна продала почти 13 тонн драгметалла. 

Центральноазиатская республика значительно обошла другие страны по темпам реализации драгметалла на внешнем рынке. Например,  Филиппины, которые заняли втором месте рейтинга, продали всего 4,5 тонн золота.  Монголия заняла третью строчку с показателем чуть больше 2 тонн.   

Сообщается, что общие запасы золота в Казахстане достигли 285 тонн. В регионе это второе место после Узбекистана, который накопил более 370 тонн золотых резервов, отмечает World Gold Council.

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