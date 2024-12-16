Вестник Кавказа

Передача бортовых самописцев самолета AZAL обеспечит объективное расследование - Токаев

Передача бортовых самописцев самолета AZAL обеспечит объективное расследование - Токаев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Казахстана дал интервью, в котором отметил важность передачи Бразилии бортовых самописцев с воздушного судна Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение рядом с Актау. По его мнению, это единственное решение, которое обеспечит объективность расследования авиакатастрофы.

Бортовые самописцы с самолета AZAL, упавшего под Актау, были отправлены в Бразилию для объективного расследования, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с журналистами.

«Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования»

- Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана передал, что к расследованию приобщены специалисты из Азербайджана, России и Казахстана.

Он также поблагодарил спасателей, которые оперативно среагировали на происшествие, за отлично слаженную работу, и подчеркнул самоотдачу казахстанского народа, который начал активно сдавать кровь для пострадавших в трагедии.

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