Вестник Кавказа

Полиции разрешат беспрепятственно заходить в дома мигрантов в России

Полиции разрешат беспрепятственно заходить в дома мигрантов в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские полицейские без всяких препятствий смогут проникать в жилье мигрантов. Это станет возможным после принятия закона об усилении контроля за ними.

В скором времени полицейским в России позволят свободно заходить в жилища мигрантов. Об этом гласит закон, который вступит в силу в начале марта.

Согласно закону, у полицейских будет возможность свободно заходить во все места, где проживает мигрант, подпадающий под режим высылки. Это может быть дом, квартира или любое другое помещение, передает ТАСС.

Кроме того, правоохранителям предоставят право требовать от других органов госвласти и других стран все необходимые данные и документы, которые составляют охраняемую законом тайну. В частности, они смогут получать информацию о передвижении денег по счетам таких мигрантов, передает ТАСС.

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