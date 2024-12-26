Огонь уничтожил отель на севере Турции

Почти весь номерной фонд турецкого отеля оказался в непригодном состоянии в результате пожара, вспыхнувшего в турецком Бартыне. В результате ЧП никто не погиб.

В провинции Бартын, расположенной в северной части Турции, произошел пожар в деревянном отеле. Об этом пишут турецкие СМИ.

Отель был рассчитан на 40 постояльцев и располагался в живописной горной местности.

Пожарным успели ликвидировать возгорание до того момента, как огонь перекинулся на лес.

Согласно последним данным, в результате происшествия сгорели 11 из 13 номеров. Несколько человек отравились угарным газом.

Как отмечается, в момент ЧП в здании практически не было гостей.

В настоящее время специалисты рассматривают две версии причины произошедшего – замыкание электропроводки и неисправность нагревателя.