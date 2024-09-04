Вестник Кавказа

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Житель Стамбула вместе со своей дочкой решил встретить Новый год стрельбой из окна своей квартиры. Случай произошел на окраине города.

В Стамбуле задержаны мужчина и его дочка, стрелявшие в новогоднюю ночь из окна квартиры. Об этом пишут турецкие СМИ.

Случай произошел на окраине города.

В видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как мужчина выглядывает из окна квартиры в многоэтажном доме и начинает стрелять из пистолета.

"Полицейские после просмотра видеозаписи установили личности отца и дочки и задержали их по месту проживания. Отец Озджан П. и его дочка Сыла доставлены в участок, идет допрос"

– телеканал Haberturk

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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