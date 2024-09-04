Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Житель Стамбула вместе со своей дочкой решил встретить Новый год стрельбой из окна своей квартиры. Случай произошел на окраине города.
В Стамбуле задержаны мужчина и его дочка, стрелявшие в новогоднюю ночь из окна квартиры. Об этом пишут турецкие СМИ.
Случай произошел на окраине города.
В видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как мужчина выглядывает из окна квартиры в многоэтажном доме и начинает стрелять из пистолета.
"Полицейские после просмотра видеозаписи установили личности отца и дочки и задержали их по месту проживания. Отец Озджан П. и его дочка Сыла доставлены в участок, идет допрос"
– телеканал Haberturk
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.