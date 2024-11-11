Вестник Кавказа

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестные убили в Иране водителя фуры из Дагестана – его тело минувшей ночью нашли в иранской Астаре, сейчас на месте происшествия работают иранские полицейские, которые устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают преступников.

Минувшей ночью при невыясненных пока обстоятельствах в Иране погиб водитель большегруза, прибывшего из Каякентского района Дагестана, сообщила пресс-служба республиканского Минтранса. 

"Тело водителя грузовика обнаружили в иранском городе Астара. Ранее, 15 декабря, в социальных сетях появились сообщения о пропаже нашего земляка"

- Минтранс Дагестана

Об инциденте уже проинформирован глава Дагестана Сергей Меликов. Он взял ситуацию под личный контроль, озвучив необходимые поручения, в том числе – о помощи семье погибшего, передает "АиФ-Дагестан".

На месте трагедии работают иранские полицейские – правоохранители устанавливают причины преступления и ищут подозреваемых в убийстве, совместно с ними работают и российские представители.

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