Вестник Кавказа

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

Юханна Махбуб
Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада
Уход Башара Асада с поста президента Сирии может стать катализатором значительных преобразований на Ближнем Востоке. Расскажем, каким образом изменится влияние Ирана и как будет функционировать «ось сопротивления», включающая ИРИ, Сирию и различные вооруженные группы, такие как «Хезболла» в Ливане.

Как изменится политика Ирана?

Иран долгое время использовал Сирию в качестве плацдарма для усиления своего присутствия на Ближнем Востоке. Поддержка Тегераном режима Асада была не только актом политико-военной лояльности, но и способом сохранения коридора для передачи оружия и ресурсов своих союзников в регионе. Падение режима Асада, или его замена на более лояльный Западу или арабским странам потребует корректировок в иранской стратегии.

Теперь перед Ираном может встать задача поиска новых стратегических союзников в Сирии или переориентации своей политики в регионе. Возможно несколько сценариев развития событий:

  • Поддержка шиитских и алавитских групп. Один из первых шагов, который Иран может предпринять, — укрепление связей с различными шиитскими и алавитскими группировками в Сирии. Такая поддержка может обеспечить сохранение иранского влияния на территории, контролируемые этими силами.
  • Экономическая и дипломатическая экспансия. Вместо военной поддержки Иран может сосредоточиться на укреплении экономических и политических связей с новыми сирийскими властями, будь то коалиционное правительство или иной формат правления. Это откроет новые возможности для влияния и участия в процессе восстановления послевоенной Сирии.
  • Укрепление «оси сопротивления» через Ливан и Ирак. Иран может усилить свои позиции в Ливане и Ираке, чтобы сохранить влияние на Ближнем Востоке. Поддержка «Хезболлы» и укрепление связей с силами, лояльными Ирану в Ираке, могут компенсировать возможное ослабление влияния в Сирии.

Сохранится ли «ось сопротивления»?

Без асадовской Сирии в привычной роли партнера Ирану придется обращаться к новым механизмам и методам координации действий с союзниками.

  • Иран может сосредоточиться на укреплении своей логистической сети, которая бы обеспечивала поставки и поддержку союзников, таких как «Хезболла». Для этого потребуется создание новых маршрутов и использование иных стратегических точек в регионе.
  • Если политико-военное воздействие будет ослаблено, Иран сосредоточится на мягкой силе – культурном и идеологическом влиянии – для сохранения единства и мотивации в рамках «оси сопротивления». Пропаганда и культурные проекты могут стать важным инструментом в этом направлении.
  • Усилия Ирана могут также включать более активное участие в международной дипломатии. Стремление к заключению союзов с другими государствами, такими как Россия и Китай, может повысить статус «оси сопротивления».

В то же время в Иране отмечают, что «ось сопротивления» за последний год уже поменяла конфигурацию.

После операции «Наводнение Аль-Акса» и особенно после обширной атаки Израиля на юг Ливана расстояние между Асадом и «осью сопротивления» стало более заметным. Сирийское правительство не оказало сопротивления по совету некоторых западных и региональных правительств

- иранский эксперт по вопросам Западной Азии Асгар Зареи.

Уход Башара Асада и последующие изменения на Ближнем Востоке станут испытанием для Ирана и его союзников. Динамика «оси сопротивления» будет зависеть от способности Ирана адаптироваться к новым реалиям, модернизировать свои стратегии и искать новые возможности для сохранения и усиления влияния на Ближнем Востоке.

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