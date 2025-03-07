Вестник Кавказа

Что такое D-8, куда вступил Азербайджан?

Екатерина Винник
Что такое D-8, куда вступил Азербайджан?
© Фото: developing8.org
15 марта Азербайджан официально присоединился к Исламской восьмерке, став 9-м членом организации, основные цели которой - развитие и кооперация. Что такое D-8, кто и когда ее создал, и чем она занимается - рассказываем в этом материале.

Что такое D-8?

D-8 - сокращение от Developing-8 (”Развивающиеся 8”) - это организация экономического сотрудничества 8 развивающихся стран с мусульманским большинством. После вступления в организацию Азербайджана D-8 стала D-9. В 2014 году Исламская восьмерка получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

© Фото: developing8.org

Кто входит в Исламскую восьмерку? 

В D-8, штаб-квартира которой расположена в Стамбуле, входят следующие государства: 

  • Бангладеш 
  • Египет 
  • Индонезия
  • Иран
  • Малайзия
  • Нигерия
  • Пакистан
  • Турция. 

Азербайджан был принят в Исламскую восьмерку в конце декабря 2024 года. Все страны, которые состоят в организации - мусульманские, в них проживает более 60% всех мусульман мира (почти 1,3 млрд). 

© Фото: developing8.org

Кто и когда создал D-8?

Идея создания исламской организации, которая бы объединила страны от Южной Азии до Африки, принадлежит бывшему премьер-министру Турции, Неджметтину Эрбакану. Он один из создателей Партии справедливости и развития и человек, которого называют наставником нынешнего президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана. В своё время он предложил создание исламской организации безопасности в противовес НАТО, а во внешней политике взял курс на сближение, в первую очередь, с исламскими государствами. 

В 1996 году на семинаре ”Сотрудничество в развитии” Эрбакан предложил создать организацию, которая объединила бы крупнейшие мусульманские страны для их экономического и политического развития. Спустя полгода, в июне 1997 года появилась Организация экономического сотрудничества 8 развивающихся стран. Сам Эрбакан называл D-8 ”лучом света на исходе XX века, полного войн и конфликтов от начала до конца”. По его словам, Исламская восьмёрка нужна для того, чтобы добиться мира и спокойствия, а также исправить всё то, что нуждается в изменениях. 

Как устроена Исламская восьмерка? 

  • Главное мероприятие, которое проводит Исламская восьмёрка, это саммит глав государств-участников. Саммит D-8 проходит раз в два года, его по очереди принимают страны-участницы. В декабре 2024 года саммит прошел в Египте, а следующий саммит, который состоится в 2026 или 2027 году, примет Индонезия. 
  • Есть также Совет D-8, в который входят министры иностранных дел стран-участниц организации. Совет D-8 действует как форум, на котором стороны обсуждают интересующие их вопросы. 
  • Исполнительный орган Исламской восьмерки - Комиссия, куда входят высокопоставленные официальные лица, которых назначают правительства государств-участников организации. 
  • Генеральный секретарь D-8 - нигерийский дипломат Исиака Абдулкадыр Имам. 

Чем занимается Исламская восьмерка?

Основные задачи, которые ставит перед собой Исламская восьмерка: 

  1. улучшение позиций стран D-8 в глобальной экономике
  2. укрепление торговых связей 
  3. усиление участия стран-членов в решении международных вопросов 
  4. улучшение качества жизни в государствах D-8. 

Среди принципов Организации экономического сотрудничества 8 развивающихся стран: диалог вместо конфронтации, сотрудничество вместо эксплуатации и равенство вместо дискриминации. 

Сферы взаимодействия стран-участниц Исламской восьмерки включают торговлю, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, программы поддержки молодежи, а также развитие зелёной энергетики. Помимо этого, страны D-8 осуждают конфликт в Палестине и призывают оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим. 

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