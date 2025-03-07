Что такое D-8, куда вступил Азербайджан?

15 марта Азербайджан официально присоединился к Исламской восьмерке, став 9-м членом организации, основные цели которой - развитие и кооперация. Что такое D-8, кто и когда ее создал, и чем она занимается - рассказываем в этом материале.

Что такое D-8?

D-8 - сокращение от Developing-8 (”Развивающиеся 8”) - это организация экономического сотрудничества 8 развивающихся стран с мусульманским большинством. После вступления в организацию Азербайджана D-8 стала D-9. В 2014 году Исламская восьмерка получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

© Фото: developing8.org

Кто входит в Исламскую восьмерку?

В D-8, штаб-квартира которой расположена в Стамбуле, входят следующие государства:

Бангладеш

Египет

Индонезия

Иран

Малайзия

Нигерия

Пакистан

Турция.

Азербайджан был принят в Исламскую восьмерку в конце декабря 2024 года. Все страны, которые состоят в организации - мусульманские, в них проживает более 60% всех мусульман мира (почти 1,3 млрд).

© Фото: developing8.org

Кто и когда создал D-8?

Идея создания исламской организации, которая бы объединила страны от Южной Азии до Африки, принадлежит бывшему премьер-министру Турции, Неджметтину Эрбакану. Он один из создателей Партии справедливости и развития и человек, которого называют наставником нынешнего президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана. В своё время он предложил создание исламской организации безопасности в противовес НАТО, а во внешней политике взял курс на сближение, в первую очередь, с исламскими государствами.

В 1996 году на семинаре ”Сотрудничество в развитии” Эрбакан предложил создать организацию, которая объединила бы крупнейшие мусульманские страны для их экономического и политического развития. Спустя полгода, в июне 1997 года появилась Организация экономического сотрудничества 8 развивающихся стран. Сам Эрбакан называл D-8 ”лучом света на исходе XX века, полного войн и конфликтов от начала до конца”. По его словам, Исламская восьмёрка нужна для того, чтобы добиться мира и спокойствия, а также исправить всё то, что нуждается в изменениях.

Как устроена Исламская восьмерка?

Главное мероприятие, которое проводит Исламская восьмёрка, это саммит глав государств-участников. Саммит D-8 проходит раз в два года, его по очереди принимают страны-участницы. В декабре 2024 года саммит прошел в Египте, а следующий саммит, который состоится в 2026 или 2027 году, примет Индонезия.

Есть также Совет D-8, в который входят министры иностранных дел стран-участниц организации. Совет D-8 действует как форум, на котором стороны обсуждают интересующие их вопросы.

Исполнительный орган Исламской восьмерки - Комиссия, куда входят высокопоставленные официальные лица, которых назначают правительства государств-участников организации.

Генеральный секретарь D-8 - нигерийский дипломат Исиака Абдулкадыр Имам.

Чем занимается Исламская восьмерка?

Основные задачи, которые ставит перед собой Исламская восьмерка:

улучшение позиций стран D-8 в глобальной экономике укрепление торговых связей усиление участия стран-членов в решении международных вопросов улучшение качества жизни в государствах D-8.

Среди принципов Организации экономического сотрудничества 8 развивающихся стран: диалог вместо конфронтации, сотрудничество вместо эксплуатации и равенство вместо дискриминации.

Сферы взаимодействия стран-участниц Исламской восьмерки включают торговлю, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, программы поддержки молодежи, а также развитие зелёной энергетики. Помимо этого, страны D-8 осуждают конфликт в Палестине и призывают оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим.