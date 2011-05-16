Азербайджан официально вошел в D-8

В Азербайджане утвердили вхождение республики в состав D-8. Решение о членстве Баку было принято участниками организации в конце предыдущего года.

Азербайджан присоединяется к Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран D-8. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале президента страны.

Документ, утверждающий присоединение Баку к D-8, утвердил лидер АР Ильхам Алиев.

"Глава государства утвердил закон "О присоединении к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран". Таким образом, Азербайджан присоединился к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран", подписанному 22 ноября 2012 года в Исламабаде (Пакистан)"

– сказано в сообщении

В конце минувшего года в Египте состоялся саммит D-8. На нем было принято решение принять Баку в состав организации.

Напомним, D-8 была сформирована в 1997 году. Она объединяет восемь стран – Турцию, Иран, Малайзию, Египет, Бангладеш, Индонезию, Нигерию и Пакистан.