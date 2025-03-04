Мир подошел к этапу разработки новых правил – Ильхам Алиев

Прежнего мирового порядка больше нет, сообщил азербайджанский лидер. По его словам, миру предстоит установить новые правила.

Мировое сообщество в настоящее время находится на стадии разработки новых правил и норм. Такое мнение президент Азербайджана выразил в интервью Euronews.

"Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения"

– Ильхам Алиев

Он указал на то, что странам теперь нужно сконцентрироваться на домашней работе и перестать рассчитывать на помощь или международное право.

"Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов"

– глава государства

Напомним, накануне стало известно, что Баку и Ереван согласовали последние пункты мирного соглашения.