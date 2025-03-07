Вестник Кавказа

ЕС поддержал согласование мирного договора Баку и Ереваном

ЕС поддержал согласование мирного договора Баку и Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС поддерживает достигнутые между Баку и Ереваном договоренности по оставшимся пунктам мирного соглашения.

В Евросоюзе позитивно восприняли заявления Азербайджана и Армении по согласованию мирного соглашения. Брюссель готов оказать поддержку процессу нормализации, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. 

"Европейский союз приветствует соответствующие заявления Армении и Азербайджана о завершении переговоров по проекту мирного соглашения и установления межгосударственных отношений… Евросоюз в полной мере поддерживает нормализацию отношений Армении и Азербайджана и готово оказать дополнительную поддержку и экспертизу в случае, если стороны обратятся с таким запросом"

– Кая Каллас 

Напомним, вчера стало известно, что Баку и Ереван окончатльно согласовали текст мирного соглашения. Армянская сторона согласилась на конституционные поправки, которые исключат претензии на территорию Азербайджана. 

Вместе с тем в МИД Азербайджана также отметили важность удаление миссии ЕС с территории Армении для нормализации между Баку и Ереваном. По мнению замглавы внешнеполитического ведомства республики Эльнура Мамедова, присутствие наблюдателей от ЕС является фактором дестабилизации в регионе, а сами гражданские наблюдатели на практике занимаются сбором разведданных.

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