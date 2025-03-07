ЕС поддержал согласование мирного договора Баку и Ереваном

В Евросоюзе позитивно восприняли заявления Азербайджана и Армении по согласованию мирного соглашения. Брюссель готов оказать поддержку процессу нормализации, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Европейский союз приветствует соответствующие заявления Армении и Азербайджана о завершении переговоров по проекту мирного соглашения и установления межгосударственных отношений… Евросоюз в полной мере поддерживает нормализацию отношений Армении и Азербайджана и готово оказать дополнительную поддержку и экспертизу в случае, если стороны обратятся с таким запросом"
– Кая Каллас
Напомним, вчера стало известно, что Баку и Ереван окончатльно согласовали текст мирного соглашения. Армянская сторона согласилась на конституционные поправки, которые исключат претензии на территорию Азербайджана.
Вместе с тем в МИД Азербайджана также отметили важность удаление миссии ЕС с территории Армении для нормализации между Баку и Ереваном. По мнению замглавы внешнеполитического ведомства республики Эльнура Мамедова, присутствие наблюдателей от ЕС является фактором дестабилизации в регионе, а сами гражданские наблюдатели на практике занимаются сбором разведданных.